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    Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу

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    Порту в Португалії під час пандемії - Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу
    Порту в Португалії під час пандемії

    Постанова про надзвичайний стан діятиме щонайменше 15 днів

    У Португалії на тлі зростання захворюваності на коронавірус вводять режим надзвичайного стану.

    Дія постанови про режим надзвичайного стану в країні спочатку розрахована на 15 днів, повідомляє DW.

    За словами прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошти, вона дозволяє владі обмежувати пересування громадян і суспільне життя.

    Брати участь в громадських зборах зможуть не більше п'яти осіб, а в приватних вечірках - не більше 50.

    У громадських місцях наказано носити маски, а також використовувати спеціальний додаток для соціального дистанціювання - при поході на роботу і в школу.

    Постанову ще повинен схвалити парламент.

    За добу в Португалії коронавірус діагностували у 2072 осіб. Це - найбільший показник з початку пандемії. Португалія має населення 10,28 мільйона людей. 

    Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    Також вчора в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

    В Україні за добу 13 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420). 

    ЄС здоров'я Європа Португалія надзвичайний стан хвороби карантин коронавірус
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