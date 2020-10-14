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    Здоров'я

    Оперативні дані: в Україні виявлено ще 5590 хворих на коронавірус

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    <p>За минулу добу від коронавірусу померли 107 осіб</p> - Оперативні дані: в Україні виявлено ще 5590 хворих на коронавірус

    За минулу добу від коронавірусу померли 107 осіб

    Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 118699 осіб

    В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420). 

    Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

    Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Це на 713 випадків більше, ніж днем раніше (4420). 

    Одужали за минулу добу – 2152 людини (у попередній день 903), померли 107 осіб (у попередній день 43).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

    епідемія коронавірус
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