Оперативні дані: в Україні виявлено ще 5590 хворих на коронавірус



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За минулу добу від коронавірусу померли 107 осіб

Загалом від початку пандемії одужали від коронавірусу 118699 осіб

В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 2137 людей (у попередній день 2152), померли 107 осіб (у попередній день 107).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Це на 713 випадків більше, ніж днем раніше (4420).

Одужали за минулу добу – 2152 людини (у попередній день 903), померли 107 осіб (у попередній день 43).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.