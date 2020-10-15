Меркель: Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять



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Ангела Меркель заявила, що Німеччина не готова до повторного жорсткого карантину через другу хвилю епідемії коронавірусу

Необхідно зробити все, щоб контролювати кількість заражених і відстежувати їх контакти», – заявила канцлер

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина не готова до повторного жорсткого карантину через другу хвилю епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Handelsblatt.

«Те, що ми будемо робити в найближчі дні та тижні матиме вирішальне значення для того, як ми переживемо пандемію. Необхідно зробити все, щоб контролювати кількість заражених і відстежувати їх контакти», – заявила канцлер.

Меркель нагадала, що в цьому році бюджет Німеччини був прийнятий із урахуванням заборгованості в 250 мільярдів євро.

Попри відмову запроваджувати локдаун, у Німеччині в регіонах з високими темпами поширення коронавірусу – щонайменше 50 випадків зараження на 100 тисяч населення протягом тижня – бари, ресторани та інші заклади громадського харчування закриватимуться о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей обмежуватиметься 10 особами з максимум двох домогосподарств.

Наразі саме вечірки й зустрічі в дружньому колі з різноманітної нагоди вважаються головним джерелом заражень коронавірусом.

Пакет ухвалених рішень передбачає й розширення маскового режиму в регіонах, де протягом тижня фіксується мінімум 35 випадків зараження на 100 тисяч населення. Носіння масок також запровадять у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіли 6063 осіб, 31 помер. Всього з початку епідемії коронавірус діагностували у 341 742 осіб, 9771 помер.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також вчора в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

В Україні за добу 13 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).

Коронавірус в Україні

Всього 276177

Хворіють 152249

Одужали 118699

Померли 5229

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

Також повідомлялося, що у Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу.