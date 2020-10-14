В Італії найбільша кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії



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За добу в Італії зареєстровано 7332 нових випадки захворювання на коронавірус

Попередній антирекорд щодо добової кількість хворих на коронавірус в Італії був встановлений під час першої хвилі пандемії 21 березня

У середу, 14 жовтня, в Італії зафіксовано найвищий щоденний приріст випадків коронавірусу з початку пандемії.

Про це повідомляє CNN.

Італійські органи охорони здоров’я заявили, що за добу зареєстровано 7332 нових випадки захворювання на Covid-19.

Ця кількість перевищує попередній антирекорд, встановлений під час першої хвилі пандемії 21 березня, коли протягом 24 годин було зафіксовано щонайменше 6557 випадків.

За минулу добу від коронавірусу померло 43 людини. Кількість пацієнтів в реанімації зросла на 25.

Нагадаємо, 13 жовтня в Італії прем'єр-міністр Джузеппе Конте та міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца оголосили додаткові обмеження. Зокрема маски стають обов’язковими в приміщенні, за винятком їх носіння вдома. Також людей закликають не збиратися вдома більше, ніж шість осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).

Коронавірус в Україні

Всього 276177

Хворіють 152249

Одужали 118699

Померли 5229

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

Також повідомлялося, що у Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу.