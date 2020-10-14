Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах
Президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що комендантська година – це «важка» для людей річ
Комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що люди повинні залишатися вдома з 21:00 до 06:00 в Парижі і восьми інших містах, щоб контролювати швидке поширення коронавірусу в країні.
Про це повідомляє BBC.
Макрон повідомив, що комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів. Також в країні оголошено надзвичайний стан.
Президент Макрон сказав, що ця хвиля коронавірусу відрізнялася від весняного спалаху, тому що вірус поширився по всій Франції.
Комендантська година діятиме в Парижі та його передмістях, а також в Марселі, Ліоні, Ліллі, Екс-ан-Провансі, Руані, Тулузі, Греноблі і Монпельє.
Спочатку він буде застосовуватися протягом чотирьох тижнів, але уряд Макрона буде прагнути продовжити його до шести.
За словами Макрона, ці заходи не дозволять людям відвідувати ресторани і приватні будинки у вечірній і нічний час.
Він заявив, що жителям знадобиться вагома причина для того, щоб перебувати поза домом під час комендантської години.
Школи залишаться відкритими, і люди як і раніше зможуть подорожувати між регіонами протягом дня.
«Ми повинні діяти. Ми повинні зупинити поширення вірусу», – сказав Макрон, додавши, що він розуміє, що комендантська година – це «важка» для людей річ.
Нагадаємо, цього місяця у Франції встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.
Також сьогодні в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.
В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).
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Всього276177
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Хворіють152249
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Одужали118699
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Померли5229
Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.
Також повідомлялося, що у Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу.