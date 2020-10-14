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    Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах

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    <p>Президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що комендантська година &ndash; це&nbsp;&laquo;важка&raquo;&nbsp;для людей річ</p> - Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах

    Президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що комендантська година – це «важка» для людей річ

    Комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що люди повинні залишатися вдома з 21:00 до 06:00 в Парижі і восьми інших містах, щоб контролювати швидке поширення коронавірусу в країні.

    Про це повідомляє BBC.

    Макрон повідомив, що комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів. Також в країні оголошено надзвичайний стан.

    Президент Макрон сказав, що ця хвиля коронавірусу відрізнялася від весняного спалаху, тому що вірус поширився по всій Франції.

    Комендантська година діятиме в Парижі та його передмістях, а також в Марселі, Ліоні, Ліллі, Екс-ан-Провансі, Руані, Тулузі, Греноблі і Монпельє.

    Спочатку він буде застосовуватися протягом чотирьох тижнів, але уряд Макрона буде прагнути продовжити його до шести.

    За словами Макрона, ці заходи не дозволять людям відвідувати ресторани і приватні будинки у вечірній і нічний час.

    Він заявив, що жителям знадобиться вагома причина для того, щоб перебувати поза домом під час комендантської години.

    Школи залишаться відкритими, і люди як і раніше зможуть подорожувати між регіонами протягом дня.

    «Ми повинні діяти. Ми повинні зупинити поширення вірусу», – сказав Макрон, додавши, що він розуміє, що комендантська година – це «важка» для людей річ.

    Нагадаємо, цього місяця у Франції встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.

    Також сьогодні в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

    В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      276177
    • Хворіють
      152249
    • Одужали
      118699
    • Померли
      5229

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

    Також повідомлялося, що у Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу.

    Франція Париж надзвичайний стан Еммануель Макрон президент карантин коронавірус комендантська година
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