Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах



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Президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що комендантська година – це «важка» для людей річ

Комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що люди повинні залишатися вдома з 21:00 до 06:00 в Парижі і восьми інших містах, щоб контролювати швидке поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє BBC.

Макрон повідомив, що комендантська година вступить в силу з суботи і триватиме не менше чотирьох тижнів. Також в країні оголошено надзвичайний стан.

Президент Макрон сказав, що ця хвиля коронавірусу відрізнялася від весняного спалаху, тому що вірус поширився по всій Франції.

Комендантська година діятиме в Парижі та його передмістях, а також в Марселі, Ліоні, Ліллі, Екс-ан-Провансі, Руані, Тулузі, Греноблі і Монпельє.

Спочатку він буде застосовуватися протягом чотирьох тижнів, але уряд Макрона буде прагнути продовжити його до шести.

За словами Макрона, ці заходи не дозволять людям відвідувати ресторани і приватні будинки у вечірній і нічний час.

Він заявив, що жителям знадобиться вагома причина для того, щоб перебувати поза домом під час комендантської години.

Школи залишаться відкритими, і люди як і раніше зможуть подорожувати між регіонами протягом дня.

«Ми повинні діяти. Ми повинні зупинити поширення вірусу», – сказав Макрон, додавши, що він розуміє, що комендантська година – це «важка» для людей річ.

Нагадаємо, цього місяця у Франції встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.

Також сьогодні в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

В Україні за минулу добу, 13 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5590 осіб. Це на 1170 випадків більше, ніж днем раніше (4420).

Коронавірус в Україні

Всього 276177

Хворіють 152249

Одужали 118699

Померли 5229

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 276177 людей, одужали 118699 осіб, летальних випадків – 5229.

Також повідомлялося, що у Києві антирекорд смертей від коронавірусу за добу.