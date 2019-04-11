СБУ викрила співробітника Нацполіції, який працював на спецслужби РФ



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Затриманий зрадник для передачі інформації до РФ використовував програми шифрування електронних повідомлень

Українського поліцейського завербував кадровий офіцер генштабу Збройних сил РФ у місті Бєлгород, - Настюк

Контррозвідка СБУ викрила співробітника Нацполіції у Харківській області, який працював на генштаб Збройних сил РФ.

Про це заявив під час брифінгу у четвер представник контррозвідки Служби безпеки України Володимир Настюк, повідомляє «Укрінформ».

«9 квітня цього року контррозвідниками затримано співробітника головного управління Національної поліції у Харківській області», - сказав він.

Настюк розповів, що українського поліцейського завербував кадровий офіцер генштабу Збройних сил Російської Федерації у місті Бєлгород.

За даними контррозвідки, цей російський воєнний розвідник перебував на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей у складі оперативних груп генштабу Росії та активно формував агентурні мережі з-поміж українців для виконання ними різних розвідувальних завдань.

За словами Настюка, затриманий український поліцейський під час своїх контактів з російським розвідником дотримувався суворої конспірації. Для передачі інформації він використовував програми шифрування електронних повідомлень, а також особисто зустрічався з російським розвідником на території Бєлгородської області Російської Федерації.

На виконання завдань російського розвідника поліцейський збирав і передавав таємну інформацію, що циркулює у Міністерстві внутрішніх справ і Національної поліції України. Також він повідомляв про дислокацію і мобілізаційну готовність українських військових підрозділів і силових структур на території Харківської області.

Під час обшуку за місцем проживання поліцейського було виявлено магнітні носії інформації з грифом обмеження доступу, а також комп’ютер, на якому оброблялися, зберігалися і передавалися розвідувальні відомості.

Зокрема, йшлося про інформацію з грифом «таємно» і «для службового користування» щодо складу сил, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, у комплектуванні частин служби охорони, порядку та безпеки мобілізаційними ресурсами і мобілізаційні плани формувань Нацполіції.

Настюк зазначив, що доступ до цих документів має обмежене коло осіб.

Крім того, затриманий поліцейський збирав інформацію про патріотичних жителів Харківської області. Зокрема він зібрав дані стосовно 500 громадян, які є активістами, волонтерами, добровольцями Нацгвардії, а також учасниками АТО.

Затриманому поліцейському вже повідомили про підозру у державній зраді.

Наразі у суді розглядається клопотання про обрання йому запобіжного заходу.