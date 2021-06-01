Посадовець, якому заборонений в'їзд в Україну, відвідає Закарпаття

Угорського депутата, який свого часу втручався у виборчі баталії в Україні, запросили на важливий захід в Мукачево

Для чого зараз відряджати Аттілу Тілкі в Україну залишається незрозумілим для українського суспільства

У четвер, 3 червня, у місті Мукачево відбудеться урочисте відкриття Угорського дому імені Мігая Мункачі, реконструкція якого здійснювалася за фінансової підтримки Будапешту. Про це інформує Закарпаття онлайн.

Серед гостей – депутат Державних зборів Аттіла Тілкі, якому минулоріч було заборонено в’їзд в Україну за втручання у передвиборчу кампанію до місцевих виборів, які проходили 25 жовтня.

На захід також запрошені новопризначені консули Угорщини у містах Берегово та Ужгород – Ендре Соліпскі та Йожеф Бочкої, а очолюватиме угорську делегацію керуючий адміністрацією прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш.

Аттіла Тілкі свого часу публічно закликав угорців Закарпаття голосувати за «КМКС-Партію угорців України», що є порушенням виборчого законодавства України та проявом неповаги до сусідньої держави.

До слова, це не є секретом для угорської сторони. Ще у грудні минулого року впливове опозиційне видання Угорщини Telex.hu писало про втручання їхніх політиків у виборчі баталії в Україні, за що саме Іштвану Грежі, Арпаду Потапі і депутату Аттілі Тілкі і було заборонено в’їзд.

«Угорські дипломати напряму втручались у виборчі процеси в Україн, тому й не дивно, що Київ заборонив в’їзд в державу декільком угорським дипломатам: за українською інформацією, крім вже згаданого Грежі в Україну не зможе в’їхати уродженець Кішварди і депутат парламенту Аттіла Тілкі та Арпад Потапі, – йдеться у журналістському розслідуванні Telex.hu.

Для чого зараз відряджати Аттілу Тілкі, знаючи наперед про наслідки такого візиту та ще й напередодні можливої зустрічі Віктора Орбана і Володимира Зеленського, залишається незрозумілим для українського суспільства.

Додамо, що тонни сміття, які потрапили до Угорщини річкою Тиса, на 80% мають румунське походження. Такого висновку дійшли після експертизи, яку провела українсько-угорська робоча група.