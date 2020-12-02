«Ми співали гімн Угорщини 26 років». Інтерв’ю з головою громади, де вибухнув скандал

Арпад Пушкар: «Ми – угорці. Українцями ставати не хочемо»

На Закарпатті черговий скандал з «угорським» акцентом. У Сюртівській об'єднаній територіальній громаді після виборів відбулась перша сесія місецвої ради. На ній місцевий голова разом із депутатами після складання присяги виконали гімн… Угорщини. Відповідне відео було опубліковано 30 листопада на сторінці «Закарпаття ТОП» у Facebook. Цей факт спричинив скандал, реагувати на який був змушений уряд. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто. Дипломат закликав угорську сторону «уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах». Міністр, зокрема, назвав неприпустимою ситуацію, коли громадяни України ─ депутати місцевих громад на своєму інавгураційному засіданні співають національний гімн будь-якої іншої іноземної держави, зокрема й Угорщини. В самій громаді запевняють, що гімн Угорщини виконали після виконання гімну України. Оскільки це було урочисте засідання, то порушення українських законів не було.

Скандальна історія спричинила збурення громадськості, яким поспішили скористатись провокатори. В інтернеті з’явилося відео, на якому невідомий чоловік на фоні прапора «Правого сектору» і дорожнього знаку Берегове висловлює громадянам України угорського походження погрози. Ролик, розміщений на YouTube, вже видалено. А в МВС України назвали його провокацією і пообіцяли викрити зловмисника.

Між тим 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Чому саме Сюртівська об’єднана територіальна громада, у якій проживають 9,5 тис. жителів, опинилась у центрі уваги всієї України? Кому вигідно вчергове піднімати національне питання на Закарпатті та які це наслідки може спровокувати? Ці питання «Главкому» поставив безпосередньо голові громади Арпаду Пушкарю, який обіймає керівну посаду уже 26 років.

За даними ЦВК, у Сюртівську сільську раду обрано 22 депутатів: 12 – від політичної сили KMKSZ «Партія угорців України», п'ятеро – самовисуванці, троє – від «За майбутнє» і двоє – від «Слуги народу»

Як ви поясните причину скандалу, який вибухнув після першої сесії новобраної ради?

Наші опоненти не можуть заспокоїтися, піднімають скандал, дізнавшись про результати виборів.

Кого маєте на увазі?

Вибори – це завжди тяжка справа. Якщо люди вирішили мене обрати головою, значить, це їхній вибір. Я виграв з перевагою більш як 1 тис. голосів у опонентів, розумієте. До того ж голова тервиборчкому (ТВК), його секретар, заступники мають бути нейтральними, але записали це відео. Всі обвинувачення на нашу адресу безпідставні. Першим ми заспівали гімн України. А сам голова ТВК навіть не організував, щоби увімкнули гімн. Після цього депутати стали співати нашу молитву – угорський гімн.

Яка взагалі традиція і практика виконання гімнів склалася у вашому селі?

Мене всьоме обирають головою сільської ради, працюю на цій посаді 26 років. На кожній першій сесії ми співаємо державний гімн України. Після цього ми завжди співаємо мадярський гімн. У нашому селі більшість мешканців – угорці. Нині у нашій об’єднаній територіальній громаді проживають 9,5 тис. мешканців, з них 68% – угорці.

СБУ повідомляла про обшуки у громаді. До кого саме приходили, що шукали?

Вчора ввечері представники СБУ були у мене, вручили повістку на допит. Повістку вручили також нашим депутатам сільської ради.

Ви уже побували на допиті в СБУ. Про що вас питали?

Викликали мене як свідка. Питали про те, як все у нас пройшло. Я і розповів. Сказав, що голова ТВК зібрав першу сесію, були оголошені результати виборів. Після цього кожен депутат сільради, в тому числі і я, склали присягу, потім заграв гімн України. Всі його заспівали. Вже після цього хтось із депутатів почав співати гімн Угорщини. В СБУ сказали, щоби в майбутньому ми не псували міжнаціональні відносини. Але ж ми і не псуємо їх. Помолилися по-мадярськи – то помолилися. Я «Отче наш» можу також по-мадярськи прочитати, і по-українськи… Вже народні депутати понадсилали звернення, всі говорять, що ми хочемо відділити Закарпаття від України. Ми цього всього не хочемо. Ми хочемо нормально жити, разом з українцями 30 років будуємо нашу державу.

Скількох депутатів вашої ОТГ допитали?

Я бачив сьогодні наших новообраних депутатів. Чотирьох допитали сьогодні, на завтра викликають ще чотирьох. Причому не тільки з Партії угорців.

Напередодні у соцмережах невідомий чоловік погрожував вашій громаді. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «залякування» угорців спекуляцією. Як ви самі оцінюєте ці погрози?

Однозначно, що це провокація. Вони не можуть виграти вибори і починають усілякі проблеми піднімати, національне питання зокрема. Тут багато інших проблем, є чим займатися в об’єднаній громаді. Ну, заспівали депутати угорський гімн, і що з цього? Ми на це маємо право.

А як у самій громаді сприйняли погрози? Чи відчули їх люди, чи є острах?

У СБУ нам сказали трохи утриматися від таких питань (акцій) тому, що українські націоналісти можуть проти нас щось зробити. Раніше ж спалили офіс нашого KMKSZ.

Ви впевнені, що то робили саме українські націоналісти?

Хто за цим стоїть, хто провокує, я не знаю. Поки якогось занепокоєння (через погрози) я не бачив. Всі живуть звичайним життям. Такого, щоби люди були залякані, немає.

СБУ повідомляла, що під час обшуків у громаді нібито виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті. Що це за матеріали, звідки вони?

Це дурниці. Особисто в мене обшук не проводили. Вони проводили обшук у KMKSZ (Партії угорців України). Але деталей не знаю. Вони шукають усілякі причини, щоби зробити з цього (виконання угорського гімну) скандал. Іншої причини я не бачу.

В інтернеті чимало інформації про те, як Угорщина допомагає Закарпаттю. Будапешт це робить, аби ви порівнювали цю турботу зі ставленням української влади?

У нас місцеве самоврядування живе не в таких комфортних умовах, на відміну від інших держав. У нас обмежений бюджет, його дохідна частина. Так, ми на самозабезпеченні, кожен рік щось робимо. Угорці дійсно нам, закарпатцям, допомагають. Зробили ремонт у дитсадку – профінансував уряд Угорщини. Вони також ліки нам дають, бідним допомагають. Маємо отримати посилки, 40 пакетів для дитсадків до Дня Микулаша (Дня Святого Миколая). Кожна дитина до 12 років, яка проживає у селах нашої громади також отримають на Різдво посилки. Щодо української влади, то скажу вам відверто, їй не дуже подобається, що угорці нам допомагають. Але ж вони допомагають своїм же угорцям, щоби нам трохи легше стало жити! Думаю, на державному рівні не конфлікт потрібно здіймати, а вітати. І щодо «ковіду» угорці допомагали, маски, рукавички захисні нам передавали. Все це задокументовано. Минулого року вони нам давали вакцини від різних хвороб.

Ви давно працюєте на посаді і у вас завжди були конкуренти. Як пояснити, що саме зараз виник такий скандал?

Ми не хочемо у велику політику лізти. Але бачте, ніяк не виходить добросусідство між Угорщиною і Україною… Це не від нас залежить. Україна не має добросусідства з поляками, словаками, чехами, угорцями. Скажу так відверто, як є.

Але ж і в угорців із сусідами не завжди гарні відносини. Наприклад, з тими ж словаками. То може не в Україні причина? До того це ж саме угорські політики приїздять до України напередодні виборів і агітують. Хіба це нормально?

Це дурниці. Вони (угорці) допомагають нам. Це – велика політика, яка не підходить Україні. Бачте вже скільки років триває. При Порошенкові не можна було налагодити (відносини із сусідами), у теперішнього президента також ніяк не виходить.

Якщо порівнювати різницю політики щодо угорської громади між теперішнім і минулим президентами України, в чому вона полягає?

Немає різниці. Як було раніше, так є і зараз.

Хто вас підтримує у цьому конфлікті? Чи телефонували народні депутати, інші високопосадовці?

Ні. Не дзвонив ніхто. Учора хіба що були у мене журналісти.

Якою є чи буде реакція вашої територіальної громади на ці обшуки?

Будемо скликати позачергову сесію сільської ради і даватимемо оцінку цьому. Закон не забороняє демонструвати національну символіку (іншої держави), співати гімн. Цим усім ми продовжуватимемо користуватися. Ми дотримуємося законів України, перебуваємо у складі України, дотримуємося її законів, але національну ідентичність втратити не хочемо. Ми – угорці, значить, ми – угорці. Українцями ставати не хочемо. Але на Закарпатті хочемо жити і працювати. Нам не потрібні такі скандали.

Михайло Глуховський, «Главком»