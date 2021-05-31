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    Переговори у нормандському форматі не залежать від подій в Білорусі – Меркель

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    Переговори у нормандському форматі не залежать від подій в Білорусі – Меркель
    Фото: liga.net

    Макрон підтримав слова Меркель, заявивши, що вирішення конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме у нормандському форматі

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що потрібно продовжувати роботу у нормандському форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, ситуація в Білорусі не вплине на процес, хоч домовленості, які обговорюють у «Нормандії», називаються мінськими. Про це німецький канцлер заявила на пресконференції після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Як зазначила Меркель, прогрес переговорів у нормандському форматі вкрай скрутний, однак роботу в «Нормандії» потрібно продовжувати.

    «Важливо продовжувати роботу в нормандському форматі, хоча прогрес там вкрай скрутний. Це значить, що Німеччина та Франція допомагають Україна в цьому форматі, і це важливо... На мою думку, нормандський формат не залежить від того, що відбувається в Білорусі», – сказала вона.

    Макрон підтримав слова Меркель, заявивши, що вирішення конфлікту на Донбасі потрібно шукати саме у нормандському форматі.

    «У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи, ніж нормандський формат, в рамках якого в останні місяці був досягнутий прогрес», – наголосив французький президент.

    Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що столиця Білорусі Мінськ не може бути майданчиком для переговорів щодо Донбасу, оскільки туди неможливо потрапити.

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    Теги: Нормандський формат Білорусь Донбас Німеччина Ангела Меркель Леонід Кравчук Україна
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    Переговори у нормандському форматі не залежать від подій в Білорусі – Меркель