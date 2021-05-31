На відпочинок до Туреччини без росіян. РФ продовжила обмеження на польоти

Посол Туреччини в Україні вважає, що заборона РФ створила можливості для українських відпочивальників

Росія вирішила зберегти обмеження авіасполучення з Туреччиною після 1 червня. Таке підтвердження отримало російське державне агентсво ТАСС від двох джерел, близьких до оперативного штабу РФ по боротьбі з коронавірусом.

«Продовжили (обмеження на польоти до Туреччини)», – повідомив один зі співрозмовників агентству.

Рішення оперативного штабу РФ по боротьбі з інфекцією також підтвердило РБК джерело в російській авіакомпанії.

Росія з 15 квітня до 1 червня призупинила регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом. Кількість рейсів скорочено до двох на тиждень на взаємній основі. Їх виконують «Аерофлот» і Turkish Airlines.

Міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой заявив, що обмеження польотів, введені Росією до червня, можуть коштувати країні 500 000 туристів.

Посол Туреччини в Україні вважає, що заборона РФ їхати на відпочинок до Туреччини своїм туристам створила можливості для українських відпочивальників.

Тим часом, як заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко,Україна може відмовитись від обовʼязкового проходження ПЛР-тестування громадян, що повертаються з Туреччини. Про це журналістам розповів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Наприклад, Туреччина звільнила українців від необхідності показувати результати ПЛР-тесту при перетині кордону. Тому ми робимо дзеркальну відповідь, і ті, хто повертається з Туреччини, також будуть звільнені від необхідності надавати ПЛР-тест», – сказав він.