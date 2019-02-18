Роботу МОЗ розблоковано: в регіони відправили ліки і вакцини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліки та вакцини затримувалися через те, що суд у Києві ухвалив рішення про тимчасове відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я

Роботу Міністерства охорони здоров'я розблокували: вже підписані накази щодо розподілу життєво необхідних ліків та вакцин проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи за більш ніж 10 напрямами державних закупівель.

У Міністерстві повідомили, що у регіони вже поїхали або найближчим часом відправлять 390 тисяч доз вакцин КПК (проти кору, паротиту, краснухи), 954 тисячі доз вакцин від поліомієліту, ліки для хворих на туберкульоз, вірусний гепатит, орфанні захворювання (мукополісахаридоз), гемофілію, а також препарати для лікування онкологічних захворювань.

«Хворі на рак щитоподібної залози вчасно отримають радіофармацевтичні препарати, адже термін використання цих ліків дуже стислий. Максимальний термін придатності — 21 день. Ліки прибули в Україну ще минулого тижня і були готові для розвезення у лікарні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін поскаржиться до ВРП на суддю, який ухвалив рішення щодо Супрун.

5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я. Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Як повідомлялося, Супрун дозволили виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Читайте також: