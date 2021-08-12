  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Посол України у Молдові зустрівся із новопризначеним міністром оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    11 серпня відбулась зустріч посла України в Республіці Молдова Марка Шевченка з новопризначеним міністром оборони Молдови Анатолієм Носатим - Посол України у Молдові зустрівся із новопризначеним міністром оборони
    11 серпня відбулась зустріч посла України в Республіці Молдова Марка Шевченка з новопризначеним міністром оборони Молдови Анатолієм Носатим
    Фото: Посольство України в Республіці Молдова

    Сторони обговорили питання двостороннього порядку щодо співробітництва між державами

    Посол України у республіці Молдова Марко Шевченко обговорив із молдовським міністром оборони Анатолієм Носатим питання співробітництва двох країн. Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посиланням на дипломатичне представництво України у Кишиневі.

    «11 серпня відбулась зустріч посла України в Республіці Молдова Марка Шевченка з новопризначеним міністром оборони Молдови Анатолієм Носатим», – сказано у повідомленні.

    У посольстві повідомили, що сторони обговорили питання двостороннього порядку щодо співробітництва між двома державами.

    9 серпня посол України у Молдові Марко Шевченко обговорив із міністром закордонних справ Республіки Молдова Ніком Попеску підготовку двосторонніх візитів.

    Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Молдови Майєю Санду в ході візиту до Грузії. На зустрічі сторони домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер.

    Наразі у Молодові з візитом перебуває заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. У ході перемовин стало відомо, що президентка Республіки Молдова Мая Санду зможе зустрітися із президентом РФ Володимира Путіна після узгодження низки питань, серед яких і позиція щодо Придністров’я. При цьому конструктивний діалог з Молдовою Росія будуватиме, виходячи з власних національних інтересів.

    Теги: дипломатія Міноборони Молдова посол посольство Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посол України у Молдові зустрівся із новопризначеним міністром оборони