Посол України у Молдові зустрівся із новопризначеним міністром оборони

11 серпня відбулась зустріч посла України в Республіці Молдова Марка Шевченка з новопризначеним міністром оборони Молдови Анатолієм Носатим

Сторони обговорили питання двостороннього порядку щодо співробітництва між державами

Посол України у республіці Молдова Марко Шевченко обговорив із молдовським міністром оборони Анатолієм Носатим питання співробітництва двох країн. Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посиланням на дипломатичне представництво України у Кишиневі.

«11 серпня відбулась зустріч посла України в Республіці Молдова Марка Шевченка з новопризначеним міністром оборони Молдови Анатолієм Носатим», – сказано у повідомленні.

У посольстві повідомили, що сторони обговорили питання двостороннього порядку щодо співробітництва між двома державами.

9 серпня посол України у Молдові Марко Шевченко обговорив із міністром закордонних справ Республіки Молдова Ніком Попеску підготовку двосторонніх візитів.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Молдови Майєю Санду в ході візиту до Грузії. На зустрічі сторони домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер.

Наразі у Молодові з візитом перебуває заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак. У ході перемовин стало відомо, що президентка Республіки Молдова Мая Санду зможе зустрітися із президентом РФ Володимира Путіна після узгодження низки питань, серед яких і позиція щодо Придністров’я. При цьому конструктивний діалог з Молдовою Росія будуватиме, виходячи з власних національних інтересів.