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    Україна та Молдова узгоджують двостронні візити на найвищому рівні

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    Президенти Молдови та України вже зустрічалися цього року - Україна та Молдова узгоджують двостронні візити на найвищому рівні
    Президенти Молдови та України вже зустрічалися цього року
    Фото: president.gov.ua

    Посол України Марко Шевченко обговорив з главою МЗС Молдови питання двосторонніх візитів

    Посол України у Молдові Марко Шевченко обговорив із міністром закордонних справ Республіки Молдова Ніком Попеску підготовку двосторонніх візитів. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    «Попередньо, візити на найвищому рівні мають бути», – повідомили в українському дипломатичному представництві.

    Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Молдови Майєю Санду в ході візиту до Грузії. На зустрічі сторони домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер.

    Також 12 липня Зеленський привітав Санду з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

    Крім того, Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь у саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

    Нагадаємо, Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови.

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    Теги: МЗС Молдова політика посол Володимир Зеленський Майя Санду
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    Україна та Молдова узгоджують двостронні візити на найвищому рівні