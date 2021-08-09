Україна та Молдова узгоджують двостронні візити на найвищому рівні

Президенти Молдови та України вже зустрічалися цього року

Посол України Марко Шевченко обговорив з главою МЗС Молдови питання двосторонніх візитів

Посол України у Молдові Марко Шевченко обговорив із міністром закордонних справ Республіки Молдова Ніком Попеску підготовку двосторонніх візитів. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

«Попередньо, візити на найвищому рівні мають бути», – повідомили в українському дипломатичному представництві.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Молдови Майєю Санду в ході візиту до Грузії. На зустрічі сторони домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер.

Також 12 липня Зеленський привітав Санду з успішним проведенням позачергових виборів до парламенту країни.

Крім того, Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь у саміті Кримської платформи та урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України в серпні 2021 року.

Нагадаємо, Зеленський осоромився з привітанням президентки Молдови.