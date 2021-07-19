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    Зеленський у Грузії зустрівся з главою Молдови: про що говорили лідери

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    Фото пресслужби президента України - Зеленський у Грузії зустрівся з главою Молдови: про що говорили лідери
    Фото пресслужби президента України

    Вони домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Молдови Майєю Санду в ході візиту до Грузії.

    На зустрічі сторони домовилися прискорити будівництво прикордонного переходу через Дністер. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

    Президенти приділили особливу увагу проблематиці розвитку транспортно-транзитного потенціалу України та Молдови. Відтак є необхідність прискорення реалізації флагманського проєкту в цій сфері-будівництва прикордонного мостового переходу через річку Дністер в районі населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

    Також лідери двох країн обговорили першочергові кроки щодо активізації торговельно-економічного співробітництва та визначили ключові напрямки економічної взаємодії держав, а також співпрацю у сфері енергетики та реалізації спільних інфраструктурних проєктів.

    «Успішна реалізація подібних дво- і багатосторонніх проєктів повинна стати важливим кроком у напрямку посилення диверсифікації та енергетичної незалежності обох країн», – заявив Зеленський.

    Зеленський також підтвердив своє запрошення молдавській колезі взяти участь в установчому саміті ініціативи, а також урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.

    Нагадаємо, сьогодні офіційне представництво президента України знову потрапило у скандал. На сайті Зеленського вдень з’явилася інформація про те, що український президент відвідав «кордон» (на російській сторінці сайту – «границу», англійської – border) Абхазії.

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    Теги: ЄС Молдова Грузія Володимир Зеленський Україна кордон
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    Зеленський у Грузії зустрівся з главою Молдови: про що говорили лідери