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    Візит посланця Путіна в Молдову: РФ не відступить від «національних інтересів» у діалозі з Кишиневом

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    11 липня заступник голови адміністрації президента РФ&nbsp;Дмитро Козак відвідав&nbsp;Кишинів - Візит посланця Путіна в Молдову: РФ не відступить від «національних інтересів» у діалозі з Кишиневом
    11 липня заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак відвідав Кишинів
    Фото: ehomd.info

    Козак підкреслив, що Росія буде дотримуватися власних національних інтересів

    Президентка Республіки Молдова Мая Санду зможе зустрітися із президентом РФ Володимира Путіна після узгодження низки питань, серед яких і позиція щодо Придністров’я. При цьому конструктивний діалог з Молдовою Росія будуватиме, виходячи з власних національних інтересів. Про це повідомив заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак після переговорів з лідеркою Молдови та представниками уряду під час свого візиту в Кишинів, передає кореспондент «Главкому».

    Козак розповів, що обговорив із новою владою в Кишиневі питання Придністров’я утилізацію боєприпасів, співпрацю з питань взаємної торгівлі, безмитну торгівлю, зняття існуючих обмежень і питання газу.

    «Якщо ми досягнемо згоди з цих питань, то зустріч президентів обов'язково відбудеться», – уточнив посланець Путіна щодо зустрічі президентів Молдови та Росії.

    Козак також підкреслив, що Росія буде дотримуватися власних національних інтересів і допомога Молдові можлива виходячи із цих обставин. Водночас у пресрелізі молдовської президентури йдеться підкреслюється питання територіальної цілісності Молдови.

    «Ми підтвердили твердий намір Республіки Молдова відновити процес врегулювання виключно мирними, політико-дипломатичними засобами в рамках існуючих переговорних майданчиків при дотриманні суверенітету і територіальної цілісності нашої країни в її міжнародно-визнаних кордонах», – цитують у президентурі слова молдовської лідерки Маї Санду.

    При цьому, Дмитро Козак не здійснював візит до непідконтрольного Придністров’я, як це відбувалося під час візитів російських чиновників у Молдову. Відмітимо, цієї осені у РФ пройдуть вибори до Державної Думи. Крім того, на території окупованого Придністров’я, яке контролює Кремль, пройдуть вибори «президента».

    Як повідомляв «Главком» посланець Путіна Дмитро Козак зустрівся у Кишиневі із президенткою Маєю Санду та представниками новопризначеного уряду – міністром закордонних справ Ніком Попеску та віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Владом Кульмінським.

    Теги: Росія Молдова Придністров'я Дмитро Козак Майя Санду
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    Візит посланця Путіна в Молдову: РФ не відступить від «національних інтересів» у діалозі з Кишиневом