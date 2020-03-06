Двох жертв катастрофи МН17 досі не ідентифікували



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Місце катастрофи збитого літака рейсу MH17 на Донбасі

З 298 жертв досі не ідентифіковані 16-річний Гері Слок і 58-річний Алекс Плог

Дві жертви катастрофи збитого літака рейсу MH17 на Донбасі залишаються неупізнаними через майже шість років після катастрофи.

Про це повідомляє видання De Telegraaf у четвер, 5 березня.

З 298 жертв досі не ідентифіковані 16-річний Гері Слок і 58-річний Алекс Плог. Для ідентифікації використовувалися новітні методи вилучення ДНК, заявив експерт Нідерландського інституту судової експертизи Арно Кела.

«У нас все ще є фрагменти кісток з місця катастрофи, з яких ми вже не змогли витягти ДНК... Ми отримали тисячі зразків тканин і осколків, а також особисті речі, які можуть містити ДНК... Крім двох чоловік нам це вдалося. Ми не здаємося», - сказав Кела.

Раніше видання De Telegraaf повідомило, що після збиття MH17 Нідерланди хотіли відправити на Донбас військових. Тисяча бійців мала зайняти територію навколо місця аварії і забрати останки жертв.

Раніше стало відомо, що Окружний суд Гааги підтверджує, що мінімум один з підозрюваних у справі рейсу МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і хоче бути представленим у суді нідерландською юридичною фірмою.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі «Схіпхол», що розташований приблизно за 50 км від Гааги.

Особи 13 свідків залишать анонімними через загрозу їхній безпеці.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу «Бук», яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов.

Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР». Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Їхню присутність у залі суду називають малоймовірною. Однак це не завадить судовому процесу.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.