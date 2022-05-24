Потепління прийде, але ненадовго: прогноз погоди на сьогодні

24 травня очікується підйом температури повітря і це триватиме до вихідних

Погода в Україні 24 травня буде теплою

24 травня, у вівторок, новий синоптичний тиждень в Україні розпочинається підвищенням температури повітря після нещодавнього похолодання. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

В західних областях потеплішає до +20…+24 градусів, на решті території України очікується +16…+20 градусів. Тобто розмах денних градусів буде десь від +24 на Закарпатті, Львівщині до +16 на Луганщині, Донеччині.

Вітер в Україні стане помірним, десь й невеликим, північно-західного напрямку, а в західних областях – південно-західного.

Атмосферний тиск буде підвищеним, тому істотні опади навряд чи можливі, лише на Лівобережжі можуть походити локальні невеликі дощі.

«У Києві 24-го травня погода обіцяє бути сухою, помірно теплою, до +18, +19 градусів. Дощі малоймовірні», – поділилась вона.

На тижні в Україні загалом повсюди потепліє ще на кілька градусів, у більшості областей повітря прогріється до +20…+26 градусів. Проте вже найближчими вихідними, 28-29 травня, знову прийде похолодання.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.