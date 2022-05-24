Туреччина офіційно повідомила, що хоче від Швеції в обмін на підтримку вступу в НАТО

Ердоган показав офіційні вимоги, без виконання яких домовленість не відбудеться

Анкара висунула вимоги щодо «принципових кроків» у сфері безпеки

Туреччина оприлюднила вимоги, без виконання яких не підтримає вступ Швеції до НАТО. Зокрема, вона повинна перестати підтримувати Робітничу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена, які Анкара вважає терористичними.

В офіційній заяві Управління з комунікацій при Апараті президента Туреччини мовиться, що Туреччина, відповідно до принципу колективної безпеки НАТО, очікує конкретних запевнень від Швеції, «яка підтримує терористичні організації». Раніше країна вимагала екстрадиції членів РПК і РФГ, однак досі не отримала позитивної відповіді.

В управлінні з комунікацій при Апараті президента Туреччини підкреслили, що Туреччина з 2017 року вимагала екстрадиції терористів Робітничої партії Курдистану та Руху Фетхуллаха Гюлена. Проте Швеція досі цього не зробила.

Країна вимагає у шведської влади припинення політичної підтримки РПК та РФГ. Водночас наразі Швеція «приймає на міністерському рівні членів терористичних організацій, з якими бореться Туреччина, і підтримує їхню діяльність всередині країни». Також Туреччина вимагає припинити фінансувати діяльність РПК.

«Шведський уряд, який подав заявку на членство в НАТО, оголосив про своє рішення виділити до 2023 року $367 млн на підтримку РПК, що загрожує національній безпеці члена Альянсу Туреччини», – мовиться у заяві.

Також Швеція надіслала РПК озброєння, зокрема, протитанкові та безпілотні літаки. Однак їх захопили під час контртерористичних операцій, які проводила турецька влада.

Окрім цього, у заяві нагадали, що шведський уряд вирішив запровадити ембарго проти Туреччини на постачання зброї. Це трапилося після операції «Джерело миру», яку Туреччина розпочала у 2019 році «для реалізації своїх прав, що випливають з міжнародного права у Східному Середземномор'ї». У заяві також мовиться, що завдяки цій операції країна досягала безпеки своїх кордонів.

«Туреччина очікує підтримки від усіх держав-членів НАТО в її законних правах, заснованих на міжнародному праві, і в боротьбі з тероризмом протягом десятиліть, а також у тому, що практика ембарго суперечить духу альянсу», – мовиться у заяві.

Туреччина очікує, що члени Альянсу та країни-кандидати повинні співпрацювати на високому рівні як в боротьбі з тероризмом, так і в усіх інших сферах. Тому Швеція, яка подала заявку на членство, повинна зробити «принципові кроки та надати конкретні гарантії Туреччині щодо безпеки». Наразі країна очікує конкретних запевнень від шведського уряду, згідно з принципом колективної безпеки НАТО.

Нагадаємо, Ердоган пояснив, чому виступає проти вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Як повідомлялося, Туреччина блокує розгляд заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Раніше Туреччина висунула умови за згоду на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО – Bloomberg.

Не секрет, що Туреччина проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

До слова, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Нещодавно соратник Ердогана заявив, що вступ фінів та шведів до НАТО може розширити війну в Україні.

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