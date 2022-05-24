Окупанти спрямували автівки з українцями на міни і добивали тих, хто вижив

Під час просування у бік Херсонщини ЗСУ знайшли автівки з понівеченими та розстріляними людьми

Серед загиблих – діти

Збройні Сили України знайшли автомобіль з понівеченими та розстріляними людьми. Серед загиблих є діти. Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Автівки виявили на Миколаївщині у бік Херсонщини.

«У ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей», – повідомило командування.

Там також додали, що попередньо пошкодження техніки свідчать про:

підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості;

а також – про обстріл колони.

Командування пояснило, що місцеві жителі намагались евакуюватися. У відповідь російські окупанти цинічно показали людям нібито як дозволений шлях місцевість, яка була замінована.

Автівки підірвались. Тих людей, які вижили після підриву, росіяни розстріляли.

«Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку, – розповіли в ОК «Південь».

Та додали, що втілення політики поліцейської держави окупантами продовжується.

Нагадаємо, протягом кількох днів росіяни ведуть бойові дії на зайнятих рубежах на межі тимчасово окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини.

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