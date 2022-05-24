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    Події в Україні

    Окупанти спрямували автівки з українцями на міни і добивали тих, хто вижив

    Під час просування у бік Херсонщини ЗСУ знайшли автівки з понівеченими та розстріляними людьми - Окупанти спрямували автівки з українцями на міни і добивали тих, хто вижив
    Під час просування у бік Херсонщини ЗСУ знайшли автівки з понівеченими та розстріляними людьми
    фото ілюстративне, ТСН

    Серед загиблих – діти

    Збройні Сили України знайшли автомобіль з понівеченими та розстріляними людьми. Серед загиблих є діти. Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні «Південь».

    Автівки виявили на Миколаївщині у бік Херсонщини.

    «У ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей», – повідомило командування.

    Там також додали, що попередньо пошкодження техніки свідчать про:

    • підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості;
    • а також – про обстріл колони.

    Командування пояснило, що місцеві жителі намагались евакуюватися. У відповідь російські окупанти цинічно показали людям нібито як дозволений шлях місцевість, яка була замінована.

    Автівки підірвались. Тих людей, які вижили після підриву, росіяни розстріляли.

    «Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку, – розповіли в ОК «Південь».

    Та додали, що втілення політики поліцейської держави окупантами продовжується.

    Нагадаємо, протягом кількох днів росіяни ведуть бойові дії на зайнятих рубежах на межі тимчасово окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ діти війна обстріл автомобіль Україна окупація час #stoprussia міни
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    Окупанти спрямували автівки з українцями на міни і добивали тих, хто вижив