Окупанти спрямували автівки з українцями на міни і добивали тих, хто вижив
Серед загиблих – діти
Збройні Сили України знайшли автомобіль з понівеченими та розстріляними людьми. Серед загиблих є діти. Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Автівки виявили на Миколаївщині у бік Херсонщини.
«У ході просування наших підрозділів по Миколаївщині в бік Херсонщини було виявлено декілька цивільних автівок із понівеченими та розстріляними тілами людей», – повідомило командування.
Там також додали, що попередньо пошкодження техніки свідчать про:
- підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості;
- а також – про обстріл колони.
Командування пояснило, що місцеві жителі намагались евакуюватися. У відповідь російські окупанти цинічно показали людям нібито як дозволений шлях місцевість, яка була замінована.
Автівки підірвались. Тих людей, які вижили після підриву, росіяни розстріляли.
«Серед загиблих – двоє дітей молодшого шкільного віку, – розповіли в ОК «Південь».
Та додали, що втілення політики поліцейської держави окупантами продовжується.
Нагадаємо, протягом кількох днів росіяни ведуть бойові дії на зайнятих рубежах на межі тимчасово окупованих територій Миколаївщини та Херсонщини.