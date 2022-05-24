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    Події в Україні

    Супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото)

    На Донбасі та на тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя - Супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото)

    На Донбасі та на тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя

    фото: Maxar Technologies, CNN

    У тимчасово окупованому Росією Криму зерна не вистачає

    З'явилися чергові докази того, що Росія краде українське зерно. Супутникові знімки порту у тимчасово окупованому Севастополі свідчать, що окупанти набирають темпи в експорті краденого в Україні зерна. Про це інформує CNN.

    На супутникових знімках видно, як два балкери під російським прапором швартуються і завантажуються вкраденим українським зерном.

    Maxar Technologies оприлюднили знімки зі супутника, датовані 19 і 21 травня. На них два російські судна «Матрос Позинич» і «Матрос Кішка» пришвартовані поряд з чимось на зразок зернових силосів, де зерно зсипається з конвеєра у відкритий трюм.

    Згідно з даними сайту MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт. При цьому «Матрос Позинич», який йде через Егейське море, стверджує, що прямує до Бейрута, а «Матрос Кішка» все ще перебуває в Чорному морі.

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    На Донбасі та в тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя. фото: Maxar Technologies, CNN
    На Донбасі та в тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя. фото: Maxar Technologies, CNN

    Українська влада звертається до усіх міжнародних партнерів: Росія спустошує сховища на тимчасово окупованих територіях та вивозять зерно за межі України.

    Зокрема, з Запорізької області окупанти вивезли вже приблизно 300 тис. тонн зерна, а з Луганщини – понад 100 тис. тонн. Про крадіжку продуктів, зерна та сільськогосподарської техніки повідомляли й мешканці Херсонської та Донецької областей.

    Нагадаємо, росіяни хочуть вивезти з Маріуполя метал і зерно.

    Раніше Зеленський сказав, скільки зерна РФ заблокувала в українських портах.

    Як стало відомо, рашисти викрали на Запоріжжі 300 тонн зерна.

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    Теги: росія окупанти війна зерно Україна порт влада окупація море #stoprussia
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    Супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото)