Супутникові знімки зафіксували, як окупанти крадуть українське зерно (фото)

На Донбасі та на тимчасово захоплених росіянами територіях Херсонської та Запорізької областей вкрадені сотні тисяч тонн збіжжя

У тимчасово окупованому Росією Криму зерна не вистачає

З'явилися чергові докази того, що Росія краде українське зерно. Супутникові знімки порту у тимчасово окупованому Севастополі свідчать, що окупанти набирають темпи в експорті краденого в Україні зерна. Про це інформує CNN.

На супутникових знімках видно, як два балкери під російським прапором швартуються і завантажуються вкраденим українським зерном.

Maxar Technologies оприлюднили знімки зі супутника, датовані 19 і 21 травня. На них два російські судна «Матрос Позинич» і «Матрос Кішка» пришвартовані поряд з чимось на зразок зернових силосів, де зерно зсипається з конвеєра у відкритий трюм.

Згідно з даними сайту MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт. При цьому «Матрос Позинич», який йде через Егейське море, стверджує, що прямує до Бейрута, а «Матрос Кішка» все ще перебуває в Чорному морі.

Українська влада звертається до усіх міжнародних партнерів: Росія спустошує сховища на тимчасово окупованих територіях та вивозять зерно за межі України.

Зокрема, з Запорізької області окупанти вивезли вже приблизно 300 тис. тонн зерна, а з Луганщини – понад 100 тис. тонн. Про крадіжку продуктів, зерна та сільськогосподарської техніки повідомляли й мешканці Херсонської та Донецької областей.

Нагадаємо, росіяни хочуть вивезти з Маріуполя метал і зерно.

Раніше Зеленський сказав, скільки зерна РФ заблокувала в українських портах.

Як стало відомо, рашисти викрали на Запоріжжі 300 тонн зерна.

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