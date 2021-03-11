Потерпілі у «справі Чубарова» заявили, що не мають претензій до голови Меджлісу

Суд допитав чотирьох потерпілих, жоден з яких не заявив претензій до Чубарова

У підконтрольному Росії Верховному суді окупованого Криму пройшло чергове засідання у справі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, якого судять у Криму заочно.

За словами адвоката Олександра Осокіна, суд допитав чотирьох потерпілих, жоден з яких не заявив претензій до Чубарова, пише «Кримський процес».

За інформацією адвоката, один із потерпілих заявив, що голова Меджлісу не причетний до організації масових заворушень під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року, в чому його звинувачують.

Олександр Осокін також повідомив, що під час засідання суду були оголошені показання свідка, місце перебування якого невідоме. За словами адвоката, захист виступав проти оприлюднення таких свідчень.

«Нічого конкретного у своїх показаннях цей свідок не вказував, не говорив, що все це організував Чубаров, але деякі фрази, які мали обвинувальне забарвлення, створюють враження, що все це організовано якимось злочинним угрупованням, спланованим, і люди готувалися до бійок. Саме тому такі свідчення сторона захисту і планує оскаржувати», – сказав Осокін.

Наступне засідання у цій справі заплановане на 12 березня.

У липні минулого року в Сімферополі почався розгляд по суті кримінальної справи стосовно Рефата Чубарова. Його судять в анексованому Криму заочно. Призначений у справі адвокат Олександр Осокін оскаржив проведення судового розгляду за відсутності голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Як пояснив раніше адвокат Микола Полозов, його не допустили до захисту Чубарова в цій справі, пославшись на «конфлікт інтересів».

Російські слідчі в анексованому Криму заочно висунули звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову за статтями про «організацію масових заворушень», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

Сам Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і «ще одним із різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справу, яку російські слідчі відкрили проти Чубарова.

Наприкінці березня 2020 року управління Слідкому Росії в анексованому Криму заочно висунуло обвинувачення Чубарову. Кримінальні справи порушені зстаттями «організація масових заворушень», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії».

Джерело: Радио Свобода