Столична прокуратура відреагувала на порушення, виявлені у Лук'янівському СІЗО (фото)

Під час чергової перевірки ізолятора виявили відсутність вільних місць та наявність заборонених предметів

Столична прокуратура відреагувала на оприлюднені нещодавно факти порушень утримання увʼязнених в Лукʼянівському слідчому ізоляторі міста Києва і провела комплексну перевірку цього закладу щодо дотримання конституційних прав ув’язнених і засуджених на належні умови тримання, медико-санітарне та матеріально-побутове забезпечення, а також режимних вимог. Як зазначається на сторінці прокуратури у Facebook, у звʼязку із виявленими порушеннями винесені акти реагування відповідним керівникам.

«За результатами перевірки, яка тривала упродовж лютого-березня 2021 року, встановлено грубі порушення вимог законів України «Про попереднє ув’язнення», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу цивільного захисту України та іншого законодавства у цій сфері», – йдеться у повідомленні.

Так, незважаючи на неодноразове реагування Київської міської прокуратури, адміністрацією слідчого ізолятора порушуються вимоги законодавства щодо роздільного тримання різної категорії ув’язнених. В установі відсутні належні матеріально-побутові умови для тримання більшості в’язнів, мають місце факти перенаповнення камерних приміщень та відсутності власних спальних місць в окремих ув’язнених.

Під час перевірки майже у всіх камерних приміщеннях виявлено заборонені для використання ув’язненими предмети.

Також констатовано недостатню кількість медичних препаратів, засобів гігієни для реабілітації хворих в’язнів.

У зв’язку з виявленими порушеннями Київською міською прокуратурою на адресу керівництва Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України та державної установи «Центр охорони здоров’я ДКВС України» в порядку ст. 26 Закону України «Про прокуратуру» внесено акти реагування.

Раніше Офіс омбудсмена України повідомив, що у державній установі «Київський слідчий ізолятор» утримувані сплять по черзі через брак спальних місць, живуть в антисанітарії та безоплатно працюють.

Перед цим міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у Лук’янівському слідчому ізоляторі відремонтували бокс на двадцять місць за рахунок коштів, що надійшли за користування платними камерами і розмістив відповідні фото із нього.

Також міністр юстиції повідомляв, що Україна завдяки впровадженню платних камер у слідчих ізоляторах заробила вже понад 1,5 мільйона гривень.

Між іншим, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова обіцяла оскаржити у суді створення платних камер в СІЗО.

Також у Міністерстві юстиції запевняють, що в рамках «великої приватизації в'язниць» планується виставити на прозорі аукціони майно 35-ти виправних закладів, що перебувають в «законсервованому» стані.