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    Обвинувачений у дезертирстві намагався скоїти самогубство в ірпінському суді

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    Приміщення Ірпінського міського суду - Обвинувачений у дезертирстві намагався скоїти самогубство в ірпінському суді
    Приміщення Ірпінського міського суду
    Фото: zora-irpin.info

    Військовослужбовець, що прийшов на судове засідання, порізав собі вени у туалеті

    Спробі самогубства вчасно завадили в приміщенні міського суду Ірпеня у вівторок, 9 березня. Як повідомляють «Вартові еспресо», військовослужбовець, що прийшов на судове засідання, намагався перерізати собі вени в туалетній кімнаті.

    Також повідомляється, що чоловікові викликали «швидку» і госпіталізували до міської лікарні. На щастя, медикам вдалося врятувати життя військовослужбовця. Зараз він у задовільному стані.

    Чоловік, який намагався скоїти самогубство, прибув до стін суду у військовій формі та з двома товаришами. Його викликали на суд у справі за обвинуваченнями в самовільному залишенні військової частини.

    Ймовірно, що потерпілого звали Іван Дегтяр

    Ймовірно, що потерпілого звали Іван Дегтяр

    У Ірпінському міському суді єдине звернення 9 березня на 12-ту годину, куди міг бути викликаний військовослужбовець, – це засідання у судді Валерія Линника, де розглядалася справа стосовно Івана Дігтяра.

    Чому чоловік вирішив звести рахунки з життям – з’ясовує слідство.

    Як вже повідомлялося, сьогодні у Києві загинула жінка, що викинулася із вікна 22-го поверху житлового комплексу «Паркові озер» на вулиці Воскресенській.

    Теги: суд Київщина військові самогубство чоловік
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