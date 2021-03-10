Обвинувачений у дезертирстві намагався скоїти самогубство в ірпінському суді

Військовослужбовець, що прийшов на судове засідання, порізав собі вени у туалеті

Спробі самогубства вчасно завадили в приміщенні міського суду Ірпеня у вівторок, 9 березня. Як повідомляють «Вартові еспресо», військовослужбовець, що прийшов на судове засідання, намагався перерізати собі вени в туалетній кімнаті.

Також повідомляється, що чоловікові викликали «швидку» і госпіталізували до міської лікарні. На щастя, медикам вдалося врятувати життя військовослужбовця. Зараз він у задовільному стані.

Чоловік, який намагався скоїти самогубство, прибув до стін суду у військовій формі та з двома товаришами. Його викликали на суд у справі за обвинуваченнями в самовільному залишенні військової частини.

Ймовірно, що потерпілого звали Іван Дегтяр

У Ірпінському міському суді єдине звернення 9 березня на 12-ту годину, куди міг бути викликаний військовослужбовець, – це засідання у судді Валерія Линника, де розглядалася справа стосовно Івана Дігтяра.

Чому чоловік вирішив звести рахунки з життям – з’ясовує слідство.

Як вже повідомлялося, сьогодні у Києві загинула жінка, що викинулася із вікна 22-го поверху житлового комплексу «Паркові озер» на вулиці Воскресенській.