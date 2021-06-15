  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    «На Дерибасівській прекрасна погода…». У центрі Одесі купалися в калюжах (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «На Дерибасівській прекрасна погода…». У центрі Одесі купалися в калюжах (відео)
    Фото: odessa_hello

    Після стихії декілька автомобілів пішли під воду

    Вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. Але місцевих жителів це не засмутило, а навпаки заохотило покупатися. Фотографіями і відео з водних атракціонів місцеві активно почали ділитися у соцмережах.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от ПОДСЛУШАНО ОДЕССА НОВОСТИ (@odessa_hello)

    Підлітки плескалися в калюжах, а один хлопець спочатку стрибав від радості по воді, а потім став пірнати у калюжі.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от ПОДСЛУШАНО ОДЕССА НОВОСТИ (@odessa_hello)

    Але окрім розваг, стихія також завдала шкоди. Так на вулицях Балківський, Приморській та частково Дерибасівській потопилися автомобілі.

    Тим часом, сильна злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі. Потужний потік води буквально пробив дах магазину.

    Теги: Одесса дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «На Дерибасівській прекрасна погода…». У центрі Одесі купалися в калюжах (відео)