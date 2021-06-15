«На Дерибасівській прекрасна погода…». У центрі Одесі купалися в калюжах (відео)
Після стихії декілька автомобілів пішли під воду
Вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. Але місцевих жителів це не засмутило, а навпаки заохотило покупатися. Фотографіями і відео з водних атракціонів місцеві активно почали ділитися у соцмережах.
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Підлітки плескалися в калюжах, а один хлопець спочатку стрибав від радості по воді, а потім став пірнати у калюжі.
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Але окрім розваг, стихія також завдала шкоди. Так на вулицях Балківський, Приморській та частково Дерибасівській потопилися автомобілі.
Тим часом, сильна злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі. Потужний потік води буквально пробив дах магазину.