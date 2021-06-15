Запливи в калюжах та розваги під дощем. Українці висміяли негоду (відео)

Зламані автомобілі, діряві дахи будинків, повалені дерева – це невеличкий спектр проблем в Запоріжжі

Запоріжці реагують на вчорашню негоду, яка наробила чимало лиха, поширюючи веселі меми у соціальних мережах.

Вчора у Запоріжжі негода наробила збитків та налякала людей. Зламані автомобілі, діряві дахи будинків, повалені дерева – це невеличкий спектр проблем, з якими зіткнулися жителі Запоріжжя.

У соціальних мережах люди вже дали оцінку подіям, кажуть, що такого давно не було. Втім, все суб’єктивно, оптимісти стверджують, що бувало й гірше, песимісти говорять про кінець світу. У мережу ж потрапили відео, які свідчать, що українці в найкритичніших ситуаціях уміють сміятися.

Українці кепкують із погоди.

Зливи в Україні дотепно висміяли в соцмережі.

Додамо, що сильна злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі. Потужний потік води буквально пробив дах магазину.

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