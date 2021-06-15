  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Запливи в калюжах та розваги під дощем. Українці висміяли негоду (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жителі Запоріжжя розбавили прикрий осад через негоду дотепними відео - Запливи в калюжах та розваги під дощем. Українці висміяли негоду (відео)
    Жителі Запоріжжя розбавили прикрий осад через негоду дотепними відео
    Фото з відкритих джерел

    Зламані автомобілі, діряві дахи будинків, повалені дерева – це невеличкий спектр проблем в Запоріжжі

    Запоріжці реагують на вчорашню негоду, яка наробила чимало лиха, поширюючи веселі меми у соціальних мережах.

    Вчора у Запоріжжі негода наробила збитків та налякала людей. Зламані автомобілі, діряві дахи будинків, повалені дерева – це невеличкий спектр проблем, з якими зіткнулися жителі Запоріжжя.

    У соціальних мережах люди вже дали оцінку подіям, кажуть, що такого давно не було. Втім, все суб’єктивно, оптимісти стверджують, що бувало й гірше, песимісти говорять про кінець світу. У мережу ж потрапили відео, які свідчать, що українці в найкритичніших ситуаціях уміють сміятися.

    Українці кепкують із погоди.

    Зливи в Україні дотепно висміяли в соцмережі.

    Додамо, що сильна злива затопила один з відділів будівельного супермаркету в Запоріжжі. Потужний потік води буквально пробив дах магазину.

    Читайте також:
    Теги: Запоріжжя українці гумор дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Запливи в калюжах та розваги під дощем. Українці висміяли негоду (відео)