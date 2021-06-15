Циклон «накриє» Україну: в регіонах сильні зливи, грози та град
Найсильніші опади в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму.
Погода в Україні 15 червня буде небезпечною в деяких областях через грози, зливи, місцями шквали та град. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«15 червня вночі в Карпатах, вдень у південній частині значні дощі. Вдень в Україні, крім західних і північних областей, грози, місцями град, шквали 15–20 м/с (I рівень небезпеки – жовтий)», – йдеться в повідомленні.
Судячи з карт синоптиків, найсильніші опади в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму.
Температура у вівторок +22+24 градуси на Заході і +24+27 в інших областях.
У Києві, у вівторок–середу, 15–16 червня буде тепло, +25+26 градусів вдень. У вівторок протягом дня ймовірна гроза, яка посилиться до вечора.
У середу можливий невеликий дощ вдень, але до вечора проясниться.
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.
Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.