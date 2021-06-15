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    Циклон «накриє» Україну: в регіонах сильні зливи, грози та град

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    Частину України знову затопить - Циклон «накриє» Україну: в регіонах сильні зливи, грози та град
    Частину України знову затопить
    Фото з відкритих джерел

    Найсильніші опади в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму.

    Погода в Україні 15 червня буде небезпечною в деяких областях через грози, зливи, місцями шквали та град. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    «15 червня вночі в Карпатах, вдень у південній частині значні дощі. Вдень в Україні, крім західних і північних областей, грози, місцями град, шквали 15–20 м/с (I рівень небезпеки – жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Судячи з карт синоптиків, найсильніші опади в Миколаївській, Одеській, Херсонській областях і в Криму.

    Температура у вівторок +22+24 градуси на Заході і +24+27 в інших областях.

    Прогноз погоди в Україні на 15 червня
    Прогноз погоди в Україні на 15 червня

    У Києві, у вівторок–середу, 15–16 червня буде тепло, +25+26 градусів вдень. У вівторок протягом дня ймовірна гроза, яка посилиться до вечора.

    У середу можливий невеликий дощ вдень, але до вечора проясниться.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Полтавщина вітер буревій дощ
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    Циклон «накриє» Україну: в регіонах сильні зливи, грози та град