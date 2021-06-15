  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Це не річка, а вулиці»: дощі на Дніпропетровщині зносять усе на своєму шляху

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Слов'янка постраждала від безжальної стихії - «Це не річка, а вулиці»: дощі на Дніпропетровщині зносять усе на своєму шляху
    Слов'янка постраждала від безжальної стихії
    Скріншот з відео Світлани Пелецької

    За пів години норма опадів, яка випала на Дніпро, «зашкалює»

    У Дніпрі у вівторок, 15 червня, накрила сильна буря. Як повідомляє місцеве видання «Горсовет», за пів години норма опадів, яка випала на місто, «зашкалює».

    «Під Новим мостом проїзд вже утруднений», – додає Tekegram-канал «Дніпро обласний».

    Момент грози, шквалу вітру і зливи вдалося зафіксувати на відео.

    ЗМІ зазначають, що у Межівському районі Дніпропетровської області через рясні дощі постраждали будинки, поля, загинули тварини.

    У результаті сильних злив, потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.

    Фото: gorsovet
    Фото: gorsovet

    Також як Слов'янка на днях постраждала від безжальної стихії, зняла на відео користувачка Світлана Пелецька.

    За словами жінки, в результаті потужного дощу, потік води з полів «увійшов» в село в районі «3-ї бригади».

    «Вода, немов гірська річка, зносить все на своєму шляху. Затопило поля, дорогу, будинках, які знаходяться в низині. А на цих же вулицях живуть люди. Це не річка! Це вулиці!» – з жахом коментує жінка.

    Сьогодні також на Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео).

    Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

    Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

    Читайте також:
    Теги: Дніпро Дніпропетровщина будинок вітер негода буревій дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Це не річка, а вулиці»: дощі на Дніпропетровщині зносять усе на своєму шляху