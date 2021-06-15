«Це не річка, а вулиці»: дощі на Дніпропетровщині зносять усе на своєму шляху

За пів години норма опадів, яка випала на Дніпро, «зашкалює»

У Дніпрі у вівторок, 15 червня, накрила сильна буря. Як повідомляє місцеве видання «Горсовет», за пів години норма опадів, яка випала на місто, «зашкалює».

«Під Новим мостом проїзд вже утруднений», – додає Tekegram-канал «Дніпро обласний».

Момент грози, шквалу вітру і зливи вдалося зафіксувати на відео.

ЗМІ зазначають, що у Межівському районі Дніпропетровської області через рясні дощі постраждали будинки, поля, загинули тварини.

У результаті сильних злив, потік води з полів перетнув трасу Знам'янка-Луганськ-Ізварине та «увійшов» в село, затопивши вулиці і житла людей.

Фото: gorsovet

Також як Слов'янка на днях постраждала від безжальної стихії, зняла на відео користувачка Світлана Пелецька.

За словами жінки, в результаті потужного дощу, потік води з полів «увійшов» в село в районі «3-ї бригади».

«Вода, немов гірська річка, зносить все на своєму шляху. Затопило поля, дорогу, будинках, які знаходяться в низині. А на цих же вулицях живуть люди. Це не річка! Це вулиці!» – з жахом коментує жінка.

Сьогодні також на Одесу обрушилася негода: шквальний вітер валить дерева (відео).

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Велечезний град випав також у Харкові.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

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