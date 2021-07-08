Повалені хрести, розбиті могили. На Львівщини юнак осквернив майже 60 могил січових стрільців (фото)

Мер міста Олег Канівець вважає вчинок хлопця провокацією

На Львівщині 20-річний юнак розбив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців у місті Стрий. Подія сталася 8 липня. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Мер міста Олег Канівець вважає вчинок хлопця провокацією. Він попросив СБУ долучитися до розслідування.

Приблизно о 5:30 правоохоронцям надійшло повідомлення від небайдужого місцевого жителя.

Він розповів, що на території кладовища на вулиці Нижанківського невідомий чоловік повалив кілька намогильних хрестів та пошкодив пам'ятники. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні.

Під час обстеження території цвинтаря вони помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців.

Побачивши поліцейських, зловмисник намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Зловмисником виявився 20-річний житель Стрия.

Правоохоронці встановили, що загалом він пошкодив 59 намогильних хрестів та пам'ятників.

Нагадаємо, нещодавно у Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні. Йдеться про випадок, коли під час святкування дня народження своєї товаришки декілька дівчат танцювали і запалювали фейєрверки на меморіалі.