Львівська поліція відкрила справу через танці на меморіалі Небесної сотні

Винуватцям загрожує до п’яти років позбавлення волі

Сьогодні у Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом осквернення Меморіалу пам’яті Героїв Небесної сотні. Йдеться про випадок, коли під час святкування дня народження своєї товаришки декілька дівчат танцювали і запалювали фейєрверки на меморіалі.

«4 липня під час моніторигну соціальних мереж поліцейські Львівщини виявили повідомлення, проілюстроване фотографіями та відео, на яких кілька дівчат, під час святкування вісімнадцятиріччя своєї подруги, мешканки Львова, запалювали фейєрверки та танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної сотні, розташованому на вулиці Підвальній», – повідомила пресслужба поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.297 (осквернення пам’ятника) Кримінального кодексу України.

Винуватцям загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Учасниць святкування вже встановили – це львів’янки. Де вони навчаються, в поліції наразі не розголошують.

Листа до правоохоронців щодо інциденту на Меморіалі Героїв Небесної сотні скерувала Львівська міська рада.

Очільник ЛКП «Муніципальна варта» Володимир Данилюк розповів, що вечірку на Меморіалі зупинив охоронець території. Він побачив дійство трохи запізно, тому не зміг запобігти інциденту.

У міськраді розглянуть питання встановлення на Меморіалі додаткових камер спостереження.

Сьогодні там є один пост, де встановлені відеокамери.

Відомо, що через цей інцидент вибачився батько іменинниці. За його словами, це був сюрприз від подруг, про який дівчина не знала. До меморіалу вони привели дівчину із зав'язаними очима. Усі учасники «свята» вибачились.

Нагадаємо, на Луганщині у Лисичанську розмалювали пам’ятник Героям-добровольцям. Згодом поліція знайшла вандала.

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