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    На Львівщині найманець розстріляв бізнесмена

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    Жертву вбивця розстріляв упритул - На Львівщині найманець розстріляв бізнесмена
    Жертву вбивця розстріляв упритул

    Убивць 40-річного чоловіка шукають

    У місті Стрий, що на Львівщині, уночі 5 липня знайшли тіло 40-річного чоловіка. Загиблий із вогнепальними пораненнями лежав на перехресті вулиць Вокзальної та 1 листопада, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження, стрілка розшукують. Про мотив злочину наразі нічого не відомо.

    Кілер підстеріг жертву неподалік від відділку поліції. Стріляв майже упритул, ймовірно, скористався дробовиком. На тілі вбитого є вогнепальні рани у грудях та животі.

    Убитий – місцевий підприємець Іван Гарбич. Займався роздрібною торгівлею. Неодружений, дітей не мав.

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    На Львівщині найманець розстріляв бізнесмена
    На Львівщині найманець розстріляв бізнесмена

    Раніше повідомлялося, що у місті Білосток на північному сході Польщі в п'ятницю, 2 липня, за підозрою у вбивстві співвітчизника був заарештований громадянин України.

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    Теги: банда Львівщина кілер
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    На Львівщині найманець розстріляв бізнесмена