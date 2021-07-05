День народження на меморіалі Небесної Сотні. Львів'янка танцювала під російську музику (відео)

Гості танцювали на меморіалі під російську музику

Деталями святкування іменинниця поділилася в соцмережі Instagram

У Львові дівчина вирішила відсвяткувати своє вісімнадцятиріччя на меморіалі Героям Небесної Сотні. Про це повідомляє Varta1.

Деталями святкування іменинниця поділилася в соцмережі Instagram. Ще декілька дівчат, які також були з іменинницею, танцювали на меморіалі під російську музику. Дійство закінчилося феєрверками.

Нагадаємо, на Луганщині у Лисичанську розмалювали пам’ятник Героям-добровольцям. Згодом поліція знайшла вандала.

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