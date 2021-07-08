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    Московський патріархат влаштував хресний хід в Одесі: На трасі транспортний колапс (фото)

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    Водії, які застрягли в пробці, кажуть, що автомобілі стоять вздовж об'їзної майже до Дніпропетровської дороги - Московський патріархат влаштував хресний хід в Одесі: На трасі транспортний колапс (фото)
    Водії, які застрягли в пробці, кажуть, що автомобілі стоять вздовж об'їзної майже до Дніпропетровської дороги
    Фото: Думська

    Оскільки рух в одну сторону практично паралізований, затори тягнуться кілька кілометрів

    На об'їзній дорозі Одеси парафіяни московського патріархату влаштували хресну ходу, чим спровокували транспортний колапс. Тисячі паломників зайняли цілу смугу транспортного руху, повідомляє «Думська».

    Оскільки рух в одну сторону практично паралізований, затори тягнуться кілька кілометрів. Вірян супроводжує поліція, медики та рятувальники.

    Водії, які там застрягли, кажуть, що автомобілі стоять вздовж об'їзної майже до Дніпропетровської дороги. На фото видно, що в іншу сторону транспорт рухається без перешкод.

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    Московський патріархат влаштував хресний хід в Одесі: На трасі транспортний колапс (фото)
    Московський патріархат влаштував хресний хід в Одесі: На трасі транспортний колапс (фото)
    Московський патріархат влаштував хресний хід в Одесі: На трасі транспортний колапс (фото)

    Колона людей рухається до села Маринівка. Хресну ходу туди направили, бо в населеному пункті є Свято-Покровський скит. Біля нього згодом мають відбутися кілька богослужінь.

    Рух почали від храму Володимирської ікони Божої матері на вулиці Добровольського, 110. Багато паломників по приходу планують залишитись у Маринівці на ніч. Для них там збираються влаштувати наметове містечко.

    Раніше, 5 липня, Чернівецько-Буковинська єпархія Московської церкви провела 40-кілометровий хресний хід з Чернівців в Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир.

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    Теги: церква дороги РПЦ хресний хід поліція транспорт
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    Московський патріархат влаштував хресний хід в Одесі: На трасі транспортний колапс (фото)