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    Думки вголос

    Зеленський має надати пояснення щодо інформації про нерухомість в анексованому Криму

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зображення: Крим.Реалії - Зеленський має надати пояснення щодо інформації про нерухомість в анексованому Криму
    Зображення: Крим.Реалії

    Якщо мовчання президента затягнеться, то пояснювати нічого не доведеться. Все стане і так зрозуміло

    Мовою оригіналу

    То, что у Зеленского есть недвижимость в аннексированном Крыму ни для кого не секрет. Но информация, которая всплыла вчера...

    «Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно», – заявил предатель и пособник Кремля, Сергей Аксенов, который сегодня для Путина исполняет роль гауляйтера Крыма.

    Если это неправда, то от подобного вброса несет мерзостью и попыткой еще больше дискредитировать Зеленского. Если это правда, то это тоже мерзость, но уже по отношению к Украине и борьбе за территориальную целостность. И будет так цинично выглядеть, как для президента... Потому что получается, что для него мухи отдельно, а котлеты отдельно. Ведь его патриотические слова тогда расходятся с его действиями по заботе о своем имуществе.

    В общем, мерзость в любом случае. Жду теперь каких-то объяснений от Зеленских. А если молчание затянется, то объяснять ничего не придется. Все станет и так понятно.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим нерухомість Володимир Зеленський Олена Зеленська
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