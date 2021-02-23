Журналісти порахували, скільки квартир є в Медведчука

Лідер ОПЗЖ має по кілька квартир у комплексі «Діамант» у центрі Києва

Лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук попри санкції РНБО може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість. Про це повідомляє Bihus.Info.

За словами журналіста Дениса Бігуса, санкції не забороняють Медведчуку використовувати це майно, хоча теоретично так мало би бути.

«Якщо ви думаєте, що побачите Медведчука, який на OLX шукає собі недорогу однушку в оренду десь на Позняках і їде поруч із вами в метро, то, звичайно, ні. Користуватися своїми будинками, автомобілями йому санкції не забороняють. А щоб мати гроші в кишені, достатньо скористатися карткою будь-якої з офшорок або взяти жменю кеша з багажника. Санкції на нерухомість – це такий образливий ляпас, коли твоє виплекане гніздечко вже ніби і не зовсім твоє...», – заявив Бігус.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні.

Зокрема, лідер ОПЗЖ має по кілька квартир у комплексі «Діамант» у центрі Києва та у комплексі на Грушевського, поряд із Верховною Радою.

«На Грушевського Медведчук – сусід із президентом України Володимиром Зеленським, тож тепер може демонстративно не вітатися з ним у ліфті», – зазначив Бігус.

Також у володінні глави партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Дружина Медведчука оголосила про свій вступ до «Опозиційної платформи – «За життя». За словами Сергія Лещенка, Марченко може стати конкурентом Бойко на майбутніх виборах президента від проросійських сил.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як Кремль відреагує на санкції щодо Медведчука та Марченко.