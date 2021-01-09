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    Туристична галузь Франції за рік втратила €61 млрд через пандемію

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    Коронавірус знизив доходи від туризму у Франції минулого року на 41% - Туристична галузь Франції за рік втратила €61 млрд через пандемію
    Коронавірус знизив доходи від туризму у Франції минулого року на 41%
    Фото з відкритих джерел

    З березня 2020 року приїзд іноземних туристів у країну був майже повністю зупинений

    У Франції – найбільш відвідуваній країні світу – туристична галузь у 2020 році через пандемію недоотримала 61 млрд євро доходів у порівнянні з попереднім роком. Про це заявив держсекретар з туризму Жан-Батист Лемуан.

    «Пандемія Covid-19 знизила доходи від туризму у Франції минулого року на 41%, до 89 мільярдів євро. Це 61 мільярд євро упущеної вигоди для сектора», – сказав держсекретар.

    За даними державного агентства Atout France, на 29 мільярдів євро (-48%) знизилися доходи від внутрішнього туризму і на 32 млрд - від іноземного (-52%).

    Міністр зазначив, що згладити ситуацію дозволило літнє відкриття кордонів, коли у країну змогли приїхати туристи з сусідніх країн. Крім того, зросла і кількість французів, які вирішили провести відпустку на місцевих курортах.

    На 2021 рік у французької влади більш оптимістичні очікування: Atout France прогнозує доходи від туризму на рівні 111 млрд євро (+ 25% у порівнянні з минулим роком).

    Як наголошується, у 2019 році Францію відвідали 90,2 млн туристів.

    Нагадаємо, що туристична галузь через пандемію втратила понад $730 млн.

    Крім того, туристичний бізнес Києва через пандемію втратив мільярд доларів.

    Теги: міністр бізнес Франція туризм
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