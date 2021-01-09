Туристична галузь Франції за рік втратила €61 млрд через пандемію

Коронавірус знизив доходи від туризму у Франції минулого року на 41%

З березня 2020 року приїзд іноземних туристів у країну був майже повністю зупинений

У Франції – найбільш відвідуваній країні світу – туристична галузь у 2020 році через пандемію недоотримала 61 млрд євро доходів у порівнянні з попереднім роком. Про це заявив держсекретар з туризму Жан-Батист Лемуан.

«Пандемія Covid-19 знизила доходи від туризму у Франції минулого року на 41%, до 89 мільярдів євро. Це 61 мільярд євро упущеної вигоди для сектора», – сказав держсекретар.

За даними державного агентства Atout France, на 29 мільярдів євро (-48%) знизилися доходи від внутрішнього туризму і на 32 млрд - від іноземного (-52%).

Міністр зазначив, що згладити ситуацію дозволило літнє відкриття кордонів, коли у країну змогли приїхати туристи з сусідніх країн. Крім того, зросла і кількість французів, які вирішили провести відпустку на місцевих курортах.

На 2021 рік у французької влади більш оптимістичні очікування: Atout France прогнозує доходи від туризму на рівні 111 млрд євро (+ 25% у порівнянні з минулим роком).

Як наголошується, у 2019 році Францію відвідали 90,2 млн туристів.

Нагадаємо, що туристична галузь через пандемію втратила понад $730 млн.

Крім того, туристичний бізнес Києва через пандемію втратив мільярд доларів.