У парламенті з'явилася постанова про дату місцевих виборів



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Вибори мають відбутися 25 жовтня

Текст проєкту постанови наразі не оприлюднений

До Верховної Ради внесли проєкт постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів. Їх пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ одержано Верховною Радою 8 липня і передано на розгляд керівництву.

Текст проєкту постанови наразі не оприлюднений.

Авторами проєкту є члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Відзначимо, в червні глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль оцінив ймовірність скасування місцевих виборів через ситуацію з коронавірусом. Він заявив, що якщо в Україні буде підстава для тотального обмеження, то влада буде змушена перенести ці вибори.

Підкреслимо, в травні лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що перенести місцеві вибори в Україні неможливо навіть у разі нової хвилі пандемії. Для їх перенесення, пояснив парламентарій, необхідно змінити Конституцію.

Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.