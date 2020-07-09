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    Політика

    Рада може призначити голову НБУ після закриття сесії

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    Рада може призначити голову НБУ після закриття сесії - Рада може призначити голову НБУ після закриття сесії
    Рада може призначити голову НБУ після закриття сесії

    Кадрове питання може стати предметом одного з позачергових засідань, зазначає нардеп

    Верховна Рада може розглянути кандидатуру на посаду глави Нацбанку після закриття цієї сесії, 17 липня.

    Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

    За його словами, наразі невідомо, чи відбудеться призначення голови НБУ до кінця чергової сесії.

    «Я думаю, що таке кадрове питання якраз і може стати предметом одного з позачергових засідань. Якщо ми за черговий тиждень не приймемо кадрове рішення щодо голови Нацбанку та голови Антимонопольного комітету, важливі дві інституції, повинні будемо збиратись на позачергове засідання пізніше», — зазначив нардеп.

    Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

    Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

    1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

    2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

    У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

    Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року

    Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку. 

    Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

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