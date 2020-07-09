Рада може призначити голову НБУ після закриття сесії



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Рада може призначити голову НБУ після закриття сесії

Кадрове питання може стати предметом одного з позачергових засідань, зазначає нардеп

Верховна Рада може розглянути кандидатуру на посаду глави Нацбанку після закриття цієї сесії, 17 липня.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

За його словами, наразі невідомо, чи відбудеться призначення голови НБУ до кінця чергової сесії.

«Я думаю, що таке кадрове питання якраз і може стати предметом одного з позачергових засідань. Якщо ми за черговий тиждень не приймемо кадрове рішення щодо голови Нацбанку та голови Антимонопольного комітету, важливі дві інституції, повинні будемо збиратись на позачергове засідання пізніше», — зазначив нардеп.

Як повідомлялося, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.