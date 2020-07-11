Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
Рада розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.
Про це йдеться у Розпорядженні опублікованому на сайті ВР, проєкт закону №3708.
«У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.
Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення парламентом, 13 липня термін дії обмеження має завершитись», йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський просив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину.
Як відомо, «слуги» скликали позачергове засідання Ради. На порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам.
Крім того, у парламенті з’явилася постанова про дату місцевих виборів.
Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.