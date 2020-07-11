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    Політика

    Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників

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    На порядку денному позачергового засідання Ради шість питань, зокрема законопроекти про &laquo;зелену&raquo; енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам - Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
    На порядку денному позачергового засідання Ради шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам

    Рада розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину

    Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.

    Про це йдеться у Розпорядженні опублікованому на сайті ВР, проєкт закону №3708.

    «У порядку денному позачергового засідання, ініційованого президентом, нардепам пропонують проголосувати за те, щоб вказане обмеження діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми. 

    Водночас запровадили верхню межу для заробітних плат чиновників ще 13 квітня, коли ухвалили держбюджет. Таким чином, у випадку схвалення парламентом, 13 липня термін дії обмеження має завершитись», йдеться у розпорядженні. 

    Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський просив нардепів підтримати обмеження зарплат чиновників на період карантину

    Як відомо, «слуги» скликали позачергове засідання Ради. На порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам. 

    Крім того, у парламенті з’явилася постанова про дату місцевих виборів.

    Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

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