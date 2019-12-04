Пожежа в коледжі Одеси: місцезнаходження 13 осіб досі невідоме



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Кількість постраждалих внаслідок пожежі зросла до 29

Сили поліції зараз направлені на ліквідацію пожежі та пошук осіб, місцезнаходження яких не встановлено

Внаслідок пожежі в Одеському коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу одна особа загинула, постраждали 29 людей, місцезнаходження ще 13 осіб уточнюється.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Максимальні сили зараз направлені на ліквідацію пожежі та пошук осіб, місцезнаходження яких не встановлено», − йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Повідомлялося, що під час пожежі постраждали 26 осіб, включно з сімома пожежниками. Ще одна 17-річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.