Надзвичайники ліквідували пожежу в одеському коледжі



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Розпочато роботи з пошуку тіл загиблих

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) станом на 19:30 ліквідувала пожежу в одеському коледжі. Про це повідомив представник ДСНС в Одеській області.

Розпочато роботи з пошуку тіл загиблих.

Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу, виникла пожежа.

Площа пожежі орієнтовно становила 4 000 кв. м.

Понад 40 людей було евакуйовано.

Як повідомлялось, одна людина загинула і 20 ушпиталені, у тому числі дев'ять неповнолітніх, через пожежу в одеському коледжі.

Також серед госпіталізованих шестеро пожежників.

Двоє з госпіталізованих перебувають у вкрай тяжкому стані.

Національна поліція почала розслідувати пожежу у коледжі. Подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За даними поліції, під час пожежі постраждали 22 людини.