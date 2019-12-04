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    Новини

    Надзвичайники ліквідували пожежу в одеському коледжі

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    Надзвичайники ліквідували пожежу в одеському коледжі

    Розпочато роботи з пошуку тіл загиблих

    Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) станом на 19:30 ліквідувала пожежу в одеському коледжі. Про це повідомив представник ДСНС в Одеській області.

    Розпочато роботи з пошуку тіл загиблих.

    Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу, виникла пожежа.

    Площа пожежі орієнтовно становила 4 000 кв. м.

    Понад 40 людей було евакуйовано.

    Як повідомлялось, одна людина загинула і 20 ушпиталені, у тому числі дев'ять неповнолітніх, через пожежу в одеському коледжі. 

    Також серед госпіталізованих шестеро пожежників.

    Двоє з госпіталізованих перебувають у вкрай тяжкому стані. 

    Національна поліція почала розслідувати пожежу у коледжі. Подію кваліфіковано як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За даними поліції, під час пожежі постраждали 22 людини.

    пожежа державна служба ДСНС Одеса
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