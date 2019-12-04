Масштабна пожежа в Одесі: 12 людей госпіталізовано, загинула викладачка коледжу



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В Одесі горить коледж, евакуювали викладачів і студентів

В результаті пожежі загинула викладач коледжу

В Одесі горить шестиповерхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Дванадцятьох постраждалих від вогню доставлено до лікарень, серед постраждалих чотири пожежники.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

«4 грудня о 10:12.(м. Одеса) на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа. Станом на 12:10, площа пожежі орієнтовно складає 2000 м.кв. Роботи з евакуації людей завершено. Внаслідок пожежі постраждало 12 осіб, з них четверо вогнеборців», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що станом на 12:40 стало відомо про смерть однієї з потерпілих. За даними ЗМІ, одна з викладачів померла в міській лікарні №1.

Вогонь у коридорах блокував шлях виходу з будівлі деяким учням та викладачам, а також працівникам Одеської філії Інституту археології НАН України та інших організацій, які теж розміщалися в будинку. За свідченням очевидців, декілька учнів стрибнули з вікон будівлі на припарковані машини, пише Укрінформ.

За словами працівників швидкої допомоги, стан деяких постраждалих, яких госпіталізували до міськлікарень №1, 9, 11 та обласної дитячої лікарні, - середньої тяжкості і тяжкий.

В евакуації людей беруть участь працівники міських структур - Міськзелентресту, Міськсвітла та інших.

Площа пожежі збільшилася, за даними рятувальників, до 2 тисяч квадратних метрів. Полум'я перекинулося на кутову вежу будівлі. До гасіння залучено 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки.

Біля будинку, де триває пожежа, чергують машини швидкої допомоги.

На місці події перебуває мер Одеси Геннадій Труханов, що перервав засідання виконкому. Також повідомляється, що в коледжі навчаються і працюють приблизно 400 осіб, на даний момент складаються списки. Крім того, за словами мера, на даний момент не можуть встановити зв'язок з чотирма особами, які могли перебувати всередині коледжу.