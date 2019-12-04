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    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху

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    <span>В Одесі горить будівля з людьми</span> - У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    В Одесі горить будівля з людьми
    Фото: dumskaya.net

    Горить шестиповерховий будинок - пам'ятник архітектури

    В Одесі горить будинок-пам'ятник архітектури на розі Пушкінської і Троїцької. Про це в середу, 4 грудня, повідомляє Думская.

    З вікна третього поверху виривається полум'я. На місці НП багато диму. За словами очевидців, люди, рятуючись від пожежі, вистрибували з вікон.

    Зараз в будівлі розміщується низка фірм і установ, в тому числі інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    «Усе сталося раптово, пішов чорний чадний дим, ледве вибралися з будівлі», - розповів один зі співробітників інституту морської біології. Він також припустив, що всередині можуть залишатися його колеги.

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    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху
    У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху

    За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.

    За даними ДСНС, пожежа почалася о 10:12 на третьому поверсі будівлі, в приміщенні економічного коледжу. Вогонь поширився на 700 м. кв. Пожежу гасять 65 пожежників і 16 одиниць техніки.

    На місці перебуває дуже багато швидких. Постраждали щонайменше 10 осіб.

    У зв'язку з подією мерія відклала засідання виконкому. Міський голова Геннадій Труханов прибув на Троїцьку.

    Через пожежу тролейбусні маршрути №1, 3, 5, 7, 9 і 14 не функціонують, тролейбус №10 йде тільки до вокзалу.

    Шестиповерховий будинок за адресою на Троїцька, 25 відомий як прибутковий будинок Асвадурова. Його було побудовано в 1914 році за проектом архітекторів Чернігова і Гольденберга.

     

    пожежа ДСНС Одеса будинок
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