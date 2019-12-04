У центрі Одеси масштабна пожежа: люди стрибали з п'ятого поверху



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В Одесі горить будівля з людьми Фото: dumskaya.net

Горить шестиповерховий будинок - пам'ятник архітектури

В Одесі горить будинок-пам'ятник архітектури на розі Пушкінської і Троїцької. Про це в середу, 4 грудня, повідомляє Думская.

З вікна третього поверху виривається полум'я. На місці НП багато диму. За словами очевидців, люди, рятуючись від пожежі, вистрибували з вікон.

Зараз в будівлі розміщується низка фірм і установ, в тому числі інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

«Усе сталося раптово, пішов чорний чадний дим, ледве вибралися з будівлі», - розповів один зі співробітників інституту морської біології. Він також припустив, що всередині можуть залишатися його колеги.

За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху.

За даними ДСНС, пожежа почалася о 10:12 на третьому поверсі будівлі, в приміщенні економічного коледжу. Вогонь поширився на 700 м. кв. Пожежу гасять 65 пожежників і 16 одиниць техніки.

На місці перебуває дуже багато швидких. Постраждали щонайменше 10 осіб.

У зв'язку з подією мерія відклала засідання виконкому. Міський голова Геннадій Труханов прибув на Троїцьку.

Через пожежу тролейбусні маршрути №1, 3, 5, 7, 9 і 14 не функціонують, тролейбус №10 йде тільки до вокзалу.

Шестиповерховий будинок за адресою на Троїцька, 25 відомий як прибутковий будинок Асвадурова. Його було побудовано в 1914 році за проектом архітекторів Чернігова і Гольденберга.