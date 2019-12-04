Пожежа в Одесі: кількість потерпілих зросла до 26, сімох осіб досі не знайшли



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Внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу загинула одна особа та постраждало 26 осіб, з них 11 підлітків та семеро співробітників ДСНС

В результаті пожежі постраждали 26 осіб, з яких одна особа померла

Кількість потерпілих у результаті пожежі в будівлі Одеського коледжу збільшилася до 26 осіб, включно з сімома пожежниками.

Про це повідомили в ДСНС.

«Станом на 19:40 внаслідок пожежі в будівлі Одеського коледжу загинула одна особа та постраждало 26 осіб, з них 11 підлітків та семеро співробітників ДСНС», — йдеться в заяві.

У мерії Одеси заявили, що у лікарні міста було доставлено 15 студентів, чотирьох співробітників коледжу і шістьох пожежників. Вони забезпечені всіма необхідними медикаментами і препаратами крові.

У міськраді повідомили, що з деякими учнями і співробітниками коледжу, які могли перебувати в будівлі, досі не вдалося встановити зв’язок.

За інформацією «Думської», розшукують сімох осіб — трьох студентів, двох викладачів коледжу, а також директора Інституту морської біології НАН України Бориса Александрова і співробітницю Інституту кандидата біологічних наук Галину Іванович.

Як повідомили в мерії Одеси, в результаті пожежі постраждали 26 осіб, одна людина із яких - 17-річна студентка - померла.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. За даними мерії, під час пожежі постраждали понад 20 людей, ще одна 17 річна студентка загинула.

Рятувальники ввечері ліквідували пожежу на площі 4 тис. кв. метрів. За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.