Пожежа в Одесі: рятувальники завершили роботу
Робота Урядової комісії з розслідування причин пожежі триватиме
14 грудня о 8 годині ранку завершились роботи з ліквідації наслідків пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.
Від початку розбирання завалу було вивезено близько 3 тис. кубометрів будівельних конструкцій. До робіт залучили 182 осіб та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС – 68 осіб особового складу та 8 одиниць техніки.
При цьому зазначається, що робота Урядової комісії з розслідування причин пожежі триватиме.
Також зроблені кадрові висновки. «З 9 грудня 2019 року наказом ДСНС України (по особовому складу) № 510 генерал-майора служби цивільного захисту Федорчака Віктора Васильовича, начальника Головного управління ДСНС у Одеській області відсторонено від виконання службових обов’язків», — додали у пресслужбі.
Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 13 грудня, група співробітники ДБР та прокуратури здійснюють слідчі дії у приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в межах кримінального провадження щодо службового недбальства з боку працівників ДСНС при перевірках стану протипожежної безпеки в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Нагадаємо, опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі.
Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).
Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.
«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.