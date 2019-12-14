Пожежа в Одесі: рятувальники завершили роботу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок пожежі в одеському коледжі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 осіб

Робота Урядової комісії з розслідування причин пожежі триватиме

14 грудня о 8 годині ранку завершились роботи з ліквідації наслідків пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

Від початку розбирання завалу було вивезено близько 3 тис. кубометрів будівельних конструкцій. До робіт залучили 182 осіб та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС – 68 осіб особового складу та 8 одиниць техніки.

При цьому зазначається, що робота Урядової комісії з розслідування причин пожежі триватиме.

Також зроблені кадрові висновки. «З 9 грудня 2019 року наказом ДСНС України (по особовому складу) № 510 генерал-майора служби цивільного захисту Федорчака Віктора Васильовича, начальника Головного управління ДСНС у Одеській області відсторонено від виконання службових обов’язків», — додали у пресслужбі.

Раніше стало відомо, що у п’ятницю, 13 грудня, група співробітники ДБР та прокуратури здійснюють слідчі дії у приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в межах кримінального провадження щодо службового недбальства з боку працівників ДСНС при перевірках стану протипожежної безпеки в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Нагадаємо, опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.