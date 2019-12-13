Силовики прийшли з обшуками до одеських рятувальників



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У будівлі головного управління ДСНС в Одеській області зранку 13 грудня тривають обшуки

Слідчі та прокурори встановлюють коло причетних до пожежі, що сталася 4 грудня в Одесі та призвела до загибелі 16 людей

У п’ятницю, 13 грудня, група співробітники ДБР та прокуратури здійснюють слідчі дії у приміщеннях ГУ ДСНС в Одеській області в межах кримінального провадження щодо службового недбальства з боку працівників ДСНС при перевірках стану протипожежної безпеки в будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

«У будівлі головного управління ДСНС в Одеській області зранку 13 грудня тривають обшуки. Слідчі теруправління ДБР та працівники прокуратури здійснюють виїмку документів, пов'язаних з перевіркою інспекторами ДСНС стану протипожежної безпеки в коледжі», - зазначила представник облпрокуратури Катерина Новачли.

За її словами, слідчі дії ведуться в межах кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 367 (неналежне виконання посадовцями своїх службових обов'язків, що заподіяло істотну шкоду інтересам окремих громадян та держави) Кримінального кодексу України. Поки що нікому з працівників ДСНС, причетним до перевірки стану протипожежної безпеки в навчальному закладі та прийняття відповідних рішень, не оголошено про підозру.

Нагадаємо, опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі).

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.