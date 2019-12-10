Смертельна пожежа в Одесі: директорці коледжу вручили підозру



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Внаслідок пожежі в коледжі загинуло 12 людей





Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Директорці коледжу інкримінують службову недбалість та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки

Директорці Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в якому 4 грудня сталася масштабна пожежа, оголосили про підозру у службовій халатності.

За результатами першого засідання урядової комісії з розслідування пожежі в одеському коледжі, про це повідомив глава поліції Одещини Олег Бех.

«Підозра вже одна оголошена керівнику коледжу. Вчора. Службова халатність. Безумовно є й інші фігуранти, і слідство триває», — зазначив Олег Бех.

Голова обласної поліції розповів, що у розпорядженні закладу освіти були кошти для створення безпечних умов перебування дітей. Він запевнив, що слідство має надати оцінку діям керівництва коледжу щодо того, як використовувалися ці кошти. Глава обласної поліції підтвердив, що йдеться про директорку коледжу. На сайті навчального закладу вказано, що цю посаду обіймає Любов Кочерга.

Крім того, у поліції наголошують, що у будівлі коледжу не було жодного вогнегасника, лише кілька були під ліжком у коменданта. Глава поліції Одещини також додав, що автоматичної системи оповіщення про пожежну безпеку в будівлі не було: ні сигналізації, ні датчиків чутливості до диму та температури.

«У коледжі навчалися понад 600 учнів на платній основі, батьки яких сплачували від 10 до 14 тисяч гривень у рік на навчання. Тому були в коледжі кошти для того, щоб забезпечити нормальну безпеку дітей? Ну, мабуть, були», — додав Бех.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

У ході проведення пошукових робіт було виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

Начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка тимчасово відсторонили від роботи в зв'язку з чотирма резонансними смертоносними пожежами в Одесі за останні два з половиною роки.

Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.