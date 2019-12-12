Трагедія в Одесі: рятувальники щойно знайшли три останні тіла на згарищі. Операція тепер буде завершена



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Фото: dumskaya.net

Кількість жертв пожежі збільшилася до 16: рятувальники під завалами знайшли тіла 14 людей, ще двоє померли в лікарні

Рятувальники щойно знайшли три останні тіла на згарищі на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу рятувальники виявили ще три тіла. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У ДСНС уточнили, що тіла людей ще не ідентифікували.

Таким чином, кількість жертв збільшилася до 16. Двоє людей померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі (тіла дев'ятьох осіб не ідентифіковано).

В цілому постраждали 30 осіб, в лікувальних закладах залишається вісім людей.

До ліквідації наслідків пожежі залучено 222 чоловіка та 37 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 чоловік особового складу та вісім одиниць техніки.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

11 грудня судово-медичні експерти ідентифікували ще одне тіло, яке дістали з-під уламків. Це 48-річна викладачка коледжу Наталя Третьякова.

Фото: dumskaya.net

Тим часом директорці закладу присудили запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

«У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.