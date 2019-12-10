Слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі



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Під час пожежі в Одеському коледжі загинуло 12 людей

МВС не виключає нові підозри іншим фігурантам справи

Поліція у рамках розслідування пожежі в одеському коледжі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю — необережне поводження з вогнем.

Про це 10 грудня на пресконференції заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.

«В перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена — керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - сказав Бех.

Він наголосив, що огляд місця події ще не закінчений.

Також Бех відзначив, що у коледжі навчалося понад 600 учнів на платній основі, які сплачували від 10 до 14 тис. грн на рік за навчання.

«Отже в коледжі були кошти, щоб забезпечити нормальну безпеку дітей? Мабуть, були. Тому слідство теж має дати оцінку діям керівництва коледжу, чи використовувалися кошти належним чином і як вони використовувалися», - зазначив керівник поліції Одещини.

Раніше повідомлялося, що поліція Одеси розслідувала дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

Також вже відомо, що поліція не знайшла вогнегасників в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу, де у пожежі загинули щонайменше 12 осіб. Відсутня й автоматична система оповіщення про пожежну безпеку.

Нагадаємо, керівниці одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

У ході проведення пошукових робіт було виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковано). Всього внаслідок пожежі загинуло 12 осіб, постраждало 30 осіб, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

Начальника ГУ ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника Михайла Вовка тимчасово відсторонили від роботи в зв'язку з чотирма резонансними смертоносними пожежами в Одесі за останні два з половиною роки.