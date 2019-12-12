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    Опублікований список жертв пожежі в Одесі

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    Опублікований список жертв пожежі в Одесі

    У результаті пожежі в Одесі загинули 16 осіб

    Опублікований список загиблих в результаті пожежі в Одесі. Список опублікував віце-мер Одеси Андрій Котляр у Facebook.

    Внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них загиблих - 16 людей (двоє померли в лікарні, ще 14 тіл знайшли після пожежі):

    1. Бабенко Ксенія Аркадіївна, 16 років померла в МКЛ №1;

    2. 05.12. Бортюк Ганна Леонідівна, 1976 р. народження, викладач;

    3. 05.12. Коваль Марионелла Дмитрівна, 1963 р.н., секретар коледжу;

    4. 14.30 6 грудня Трофімчук Кирило Ігорович, 2003 р.н.;

    5. 01.30 7 грудня - Третякова Наталія Олексіївна, 1971 р.н., викладач;

    6. 17.10 7 грудня - Беженарь Олена Валеріївна 1995 р.н., лаборант коледжу;

    7. 18.07 7 грудня - (проводиться експертиза);

    8. 19.25 7 грудня - Шатохін Сергій Миколайович помер в МКЛ №1.

    9. 08.50 8 грудня - (проводиться експертиза);

    10. 08.50 8 грудня - (проводиться експертиза);

    11. 00.35 9 грудня - (встановлюється);

    12. 05.15 9 грудня - Іванович Галина Валентинівна, 1954 р.н, заст.дир.інст;

    13. 18.25 11 грудня - Соловей Віра Дмитрівна, 04.02.1951 р.н.;

    14. 22.30 11 грудня - (встановлюється);

    15. 23.37 11 грудня - Тарасова Наталія Василівна, 15.07.1959 р.н.;

    16. 23.37 11 грудня - 1 тіло (встановлюється).

    Тим часом директорці закладу присудили запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. 

    Як повідомлялось, слідчі назвали три версії трагедії в одеському коледжі. Поліція у рамках розслідування пожежі, окрім версій пошкодження подовжувача і навмисного підпалу, почала розглядати ще і третю - необережне поводження з вогнем.

    «У перший день у нас було дві версії. Ми, безумовно, дуже активно по них працювали, але визначили і третю версію — необережне поводження з вогнем. Підозра одна вже оголошена - керівнику коледжу, вчора було, у службовій халатності. Безумовно, є й інші фігуранти, і слідство триває», - заявив керівник поліції Одеської області Олег Бех.

     

    пожежа трагедія Одеса арешт розслідування поліція
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