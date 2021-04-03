Працівники моргу на Харківщині переплутали тіла покійників

Оскільки померлих від Covid-19 ховають у закритій труні, родичі не одразу дізналися про помилку

Працівники моргу на Харківщині випадково переплутали тіла померлих. Інцидент стався у районній лікарні Богодухова.

Як повідомлила «Громадському» донька померлого Тетяна Стус, помилку виявили у день поховання. За чоловіком, тіло якого видали у пакеті й ховали у закритій труні, відправили панахиду. А коли привезли на цвинтар, родичам зателефонував знайомий. Церемонію зупинили: виявилося, що в труні – невідома жінка.

Тіло батька забирали запакованим – це вимога до тих, хто помирає у Covid-відділенні. Ховали чоловіка 30 березня. Коли вже привезли труну на кладовище, родині зателефонував знайомий, згадує чоловік Тетяни Сергій Стус.

«Це чоловік однієї зі співробітниць цієї лікарні. Чоловік! Не заступник лікаря, не секретар, у яких є мої телефони, не головна медсестра, а чоловік. І сказав: «Сергію, а в гробу не Микола Іванович. Там знаходиться якась неопізнана жінка, яку переплутали при видачі тіл», – розповідає зять померлого.

Упевнені, що в труні – батько, родичі відправили панахиду. Додому приїжджав священник. Після дзвінка з лікарні труну з кладовища повезли назад до медзакладу – поміняти тіла, а потім повернулися на цвинтар.

Заступниця керівника Богодухівської лікарні Яна Грищенко називає ситуацію випадковою помилкою.

«Ніякої підміни не було – бірки були підписані. І найголовніше, що я хочу сказати, що родич був там присутній при тому, коли забирали це тіло. Ми абсолютно відповідально розуміємо їхнє горе, що сталося, але це людський фактор. Ми не роботи – ми просто люди», – сказала Грищенко.

У міськраді створили комісію, перевірять дії працівників лікарні, пояснює заступниця міського голови Оксана Сизоненко.

«Ми розуміємо, що це був людський фактор. Ця ситуація буде розглянута, будуть надані висновки», – зазначила Сизоненко.

Вдруге заупокійну літургію не проводили. Священник пояснив близьким померлого, що вони і так молилися за батька. Донька померлого каже, пережила стрес, і просить не залишати цю ситуацію без реакції. Родина Стусів звернулася до поліції: просить перевірити, чи не було в діях медпрацівників недбалості, та звільнити винних.

Нагадаємо, що 29 березня, близько 16:30 на трасі неподалік від в'їзду в Ірпінь сталося лобове ДТП за участю вантажівки Renault ритуальної служби, що перевозила труну з померлим, та «Москвича-412», в результаті якого загинули всі троє пасажирів легковика.